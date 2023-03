Beim iPhone 15 Pro soll es noch eine Premiere geben: Anders als zuvor plant der Konzern wohl Änderungen bei den seitlichen Tasten. Neue, vereinheitlichte Lautstärketasten sollen kommen. Auch der klassische Stummschalter wird anscheinend durch ein neues Konzept ersetzt.

iPhone 15 Pro: Apple ändert Lautstärketasten

Ein Hersteller von zertifiziertem Apple-Zubehör hat verraten, dass der Konzern zumindest beim iPhone 15 Pro auf ein bekanntes Konzept verzichtet. Anders als zuvor soll es keine separaten Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke am Handy geben. Stattdessen erwartet Nutzer eine neue, vereinheitlichte Taste. Sie funktioniert in beide Richtungen, je nachdem, wo sie gedrückt wird.

Schon zuvor hat es Gerüchte in diese Richtung gegeben. Ihnen zufolge wird Apple neue Solid-State-Tasten mit haptischem Feedback verwenden, ähnlich wie bei der Home-Taste, die mit dem iPhone 7 eingeführt wurde. Auf bewegliche Teile könnte Apple so verzichten (Quelle: 9to5Mac).

Davon abgesehen soll Apple auch die klassische Mute-Taste für sein nächstes Pro-iPhone überarbeiten. Der Stummschalter soll durch eine neue und ebenfalls kapazitive Drucktaste ersetzt werden.

Davon abgesehen werden die nächsten iPhones einige kleinere Design-Neuheiten besitzen. Vom Lightning-Anschluss muss sich Apple zugunsten von USB-C verabschieden. Darüber hinaus soll der Kamerabuckel etwa größer und die Ränder etwas dünner ausfallen.

An der Größe von iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max soll sich hingegen nichts ändern. Die Aussparung am oberen Bildschirmrand beim iPhone 15 und 15 Plus wird wohl gegen eine Dynamic Island eingetauscht.

iPhone 15 Pro mit mehr Arbeitsspeicher

Nicht nur beim Design, sondern auch bei den inneren Merkmalen soll sich das iPhone 15 Pro (Max) vom Vorgänger unterscheiden. Erstmals könnte Apple hier auf 8 GB Arbeitsspeicher setzen. Wer zudem eine Periskoplinse mit besserem optischen Zoom haben möchte, muss zum Top-Modell iPhone 15 Pro Max greifen.

