Abgesehen von einigen Raffinessen wird Apple am meisten mit einem iPhone 15 im neuen Design überraschen. Glaubwürdige Berichte machten die Woche die Runde, doch so richtig vorstellen konnte man sich das entsprechende Detail nicht. Dabei helfen jetzt Bilder eines passendes Konzeptes.

Apple Facts

Der gut informierte Apple-Insider „ShrimpApplePro“ brachte zuletzt eine wichtige Designänderung beim iPhone 15 ins Spiel. So sollen die neuen Handy-Modelle von Apple nicht nur über dünnere, sondern auch über gewölbte Display-Ränder verfügen. Wobei die schmaleren Ränder den Pro-Modellen vorbehalten bleiben, die Wölbung jedoch soll bei allen Varianten zu Einsatz kommen.

iPhone 15 im Apple-Watch-Look: So schaut es aus

Ähnlichkeiten zur Apple Watch Series 7 und 8 wurden vom Insider zur besseren Veranschaulichung genannt. Hilft immer noch nicht? Wer sich dieses Detail trotz der Analogie zur Apple Watch nicht so recht vorstellen mag, der sollte ein Blick auf das folgende Konzept werfen.

Der Konzeptkünstler „Volodymyr“ visualisiert nämlich die jüngsten Gerüchte und erstellt ein solches iPhone 15 Pro im Computer. Wer genau hinschaut, erkennt dann auch die leichte Wölbung an den Rändern. Ebenso zu sehen die schmaleren Kanten. Ergo: Auch wenn die Displaygröße sich nicht ändert, die Bildschirmfläche erscheint größer und nimmt sichtbar mehr Platz ein. Unterm Strich eine kleine, aber feine Anpassung des aktuellen Designs, die am Ende die größte Überraschung werden könnte.

Die „Dynamic Island“ erreicht dieses Jahr auch die Standardmodelle:

iPhone 14 Pro (Max): Details zur Dynamic Island

Was steckt unter der Haube des Handys?

Technisch werden vor allem die Pro-Modelle viel Neues bieten. In der Pipeline stehen beispielsweise der neue A17-Chip im fortschrittlichen 3-nm-Design oder auch Apples erste Periskope-Linse, die ein echtes optisches und stufenloses Zoom bieten wird. Die beiden Standardmodelle wiederum nähern sich den aktuellen Pro-Modellen an und erhalten den A16-Chip und die „Dynamic Island“ in der Front. Auch schafft es die 48-Megapixel-Kamera ins Gehäuse, nicht aber das Triple-Kamera-Design. Zwei Objektive müssen noch immer genügen.

Die Vorstellung der neuen Modelle des iPhone 15 wird wie üblich für den September erwartet, noch über ein halbes Jahr bis zur Präsentation also. Doch das Bild der neuen Handys wird schon jetzt deutlich.

