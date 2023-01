Samsung hat viele Smartphones in unterschiedlichsten Farben im Angebot. Zuletzt wurde die Auswahl zwar größer und durch die Bespoke-Editionen auch individueller, doch an alte Klassiker kam das Angebot nicht heran. Das ändert sich mit dem kommenden Samsung Galaxy M54.

Samsung Galaxy M54 mit Farbverlauf

Vor einigen Jahren haben sehr viele Smartphone-Hersteller auf einen Farbverlauf der Rückseite gesetzt. Ihr musstet euch so nicht für eine Farbe entscheiden, sondern konntet aus poppigen Designs wählen, die zusätzlich durch einen Farbverlauf in Szene gesetzt wurden. Huawei war in dem Bereich ganz vorn mit dabei. Seit einigen Jahren tut sich farbtechnisch nicht mehr viel. Die Auswahl wird eigentlich immer langweiliger. Mit dem Galaxy M54 könnte Samsung das ändern. Dort soll eine Version erscheinen, die mit einem schönen Farbverlauf ausgestattet ist:

Das Samsung Galaxy M54 5G soll in einer Version mit Farbverlauf erscheinen. (Bildquelle: MySmartPrice

Das Galaxy M54 würde also nicht nur das Design der Galaxy-S23-Serie mit den einzelnen Kameras auf der Rückseite übernehmen, sondern auch farbtechnisch deutlich hervorstechen. Beim Galaxy M53 setzt Samsung noch auf gedeckte Farben und sehr auf Zurückhaltung. Die neue Version wäre erheblich ansprechender für Menschen, die sich ein deutlich auffälligeres Design wünschen.

Samsung hat große Pläne mit dem Galaxy S23 Ultra:

Samsung Galaxy M54 kommt bald

Das Galaxy M54 soll bald vorgestellt werden. Die M-Serie fliegt unter dem Radar und geht hinter der A-Serie oft unter. Laut letzten Informationen soll das Galaxy M54 aber über einen riesigen 6.000-mAh-Akku verfügen, dafür aber nicht wasserdicht sein. Der Fingerabdrucksensor sitzt zudem nicht im Display, sondern an der Seite. Dafür könnte der Preis im Vergleich zum Galaxy A54 niedriger ausfallen. Mit der neuen Farbe hat dieses Modell in jedem Fall einen Vorteil. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis die neuen Mittelklasse-Handys von Samsung offiziell vorgestellt werden.

