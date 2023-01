Google hat seinen Superfans ein besonderes Geschenk gemacht, das auch als Wallpaper funktioniert. Zu sehen ist das Pixel 7 Pro, in seine Einzelteile zerlegt. Das Hintergrundbild dürfte nicht nur auf dem neuesten Google-Handy eine gute Figur machen.

Pixel 7 Pro als ungewöhnliches Google-Wallpaper

Googles Hardware-Team unternimmt gelegentlich Teardowns, bei denen die eigenen Handys komplett auseinandergenommen werden. So geschehen kürzlich beim Pixel 7 Pro, dem aktuellen Smartphone-Flaggschiff des Konzerns. Die meisten Besitzer des Handys dürften davon allerdings kaum etwas mitbekommen haben, denn Google hat Abzüge des Teardowns nur an treue Superfans in den USA verschickt.

Um die Bilder einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, hat 9to5Google die Abzüge nun eingescannt und in ein Wallpaper-Format gebracht. Damit sind die Teardown-Bilder für jedermann verfügbar (Quelle: 9to5Google). Die Abmessungen des Hintergrundbildes betragen 3.120 x 1.440 Pixel, passend für das Pixel 7 Pro. Aber auch auf anderen Handys könnte es eine gute Figur abgeben. Hier gibt es den Download.

Das Google-Wallpaper zum Pixel 7 Pro. (Bildquelle: 9to5Google

Das Hintergrundbild zeigt das Pixel 7 Pro in der Farbe Obsidian. Links oben sind Schrauben und Drähte zu sehen, rechts unten ist der Tensor-2-Prozessor des Handys zu erkennen. Auch das Display, die Ladespule und die Kameras fehlen nicht. Die Metallrückseite und die Glasteile sind separat zu sehen, bevor sie zusammengeklebt und befestigt wurden.

Pixel 7 Pro: So wird der Bildschirmhintergrund eingerichtet

Um das Bild als Wallpaper – zum Beispiel für den Sperrbildschirm – zu verwenden, drückt man auf dem Pixel-Handy eine leere Stelle im Homescreen etwas länger an und tippt dann auf „Hintergrund & Stil.“ Anschließend wird Hintergrund ändern ausgewählt und das zu verwendende Bild gewählt. Zum Schluss muss nur noch auf „Als Hintergrund festlegen“ angetippt werden.

