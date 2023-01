Xiaomi bietet bereits eine große Auswahl an verschiedenen Smartphones an. Nun soll aber noch ein Turbo-Modell geplant sein, welches beim Akku im Vergleich zu den anderen Modellen nachlegt. Auch die anderen technischen Daten klingen für ein Mittelklasse-Smartphone vielversprechend.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo aufgetaucht

Xiaomi hat vor einigen Wochen bereits vier Redmi-Note-12-Smartphones vorgestellt. Mit dem Turbo-Modell soll nun etwas später eine neue Version folgen. Rein vom Namen würde man jetzt eine schnellere Version erwarten, doch davon ist eigentlich keine Spur. Das Smartphone soll mit einem Snapdragon 7 Gen 2 ausgestattet sein. Die Leistung bleibt also Mittelklasse. Auch das 6,67-Zoll-Display löst mit FHD+ auf und arbeitet mit 120 Hz. Rein von der Performance dürfte es also auf dem Level der Mittelklasse bleiben.

Das Xiaomi Redmi Note 12 Turbo soll aber über einen größeren Akku verfügen. Standard ist bei den Redmi-Handys meist ein 5.000-mAh-Akku. Beim Turbo-Modell soll Xiaomi 10 Prozent nachlegen und bei 5.500 mAh landen (Quelle: GSMArena). Der Akku lässt sich mit 67 Watt in kurzer Zeit aufladen. Es würde sich also um ein Redmi Note 12 Pro handeln, welches mit einem etwas größeren Akku ausgestattet ist. Wieso Xiaomi hier Turbo als Namenszusatz wählt, bleibt offen. Das Handy soll zunächst in China vorgestellt und dort verkauft werden. Später könnte es aber auch international auf den Markt kommen. Denkbar wäre das auch als Poco-Handy mit anderem Design.

Dieses Xiaomi-Handy wurde schon vorgestellt:

Neue Xiaomi-Handys bald in Europa

Mit der Redmi-12-Serie und den Xiaomi-13-Modellen hat das chinesische Unternehmen viele starke Smartphones vorgestellt und in China auf den Markt gebracht. Seitdem warten wir im Grunde auf die internationale Vorstellung. Das Xiaomi 13 und 13 Pro werden wohl im Rahmen des MWC 2023 am 27. Februar für Europa angekündigt. Über die Redmi-Note-12-Serie ist hingegen noch nicht viel bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

