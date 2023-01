Samsung schafft es immer wieder, neue Ideen für Smartphones umzusetzen, während andere Hersteller noch dabei sind, die letzten Innovationen zu kopieren. Das südkoreanische Unternehmen hat jetzt gezeigt, wie Falt-Handys in Zukunft aussehen dürften. Samsung löst damit gleich mehrere Probleme.

Samsung-Smartphone mit 360-Grad-Display

Samsung verbaut in seinen Falt-Handys aktuell noch ein Display, welches sich nur aufklappen lässt. Dabei entsteht eine deutliche Falz, die sicht- und spürbar ist. Schon seit einiger Zeit wird vermutet, dass Samsung bald auf ein neues Display mit anderem Scharnier umsteigt, welches den Bildschirm nicht knickt, sondern wie einen Wassertropfen nur stark wölbt. Der Vorteil wäre, dass so keine Falz mehr im Display entstehen würde. Doch Samsung hat noch einen weiteren Vorteil aufgezeigt. Das Display ließe sich nämlich in beide Richtungen biegen.

Das neue Display von Samsung lässt sich auch nach außen klappen. (Bildquelle: Samsung Display via The Verge

Damit könntet ihr selbst entscheiden, ob ihr das Display zusammenklappt oder auf die Rückseite biegt, um das Gerät dann als normales Smartphone zu nutzen:

Huawei hatte sich bei seinen Falt-Handys für ein nach außen klappbares Display entschieden. Beim Transport ist der Bildschirm so aber immer ungeschützt. Bei Samsung könnte das Display einfach zusammengeklappt werden und wäre so auch weiterhin geschützt.

Neues Display schon im Samsung Galaxy Z Fold 5?

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das 360-Grad-Scharnier schon im kommenden Galaxy Z Fold 5 zum Einsatz kommt. Das wurde bisher noch nicht von Samsung bestätigt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit schon oft neue Display-Technologien gezeigt, die nicht direkt in Produkte umgewandelt wurden. In dem Fall wäre es aber ein großer Gewinn, da viele Nachteile der aktuellen Modelle damit beseitigt würden. Am Ende weiß aber nur Samsung, wie robust der neue Bildschirm ist. So oder so zeigt Samsung, wie Falt-Handys der Zukunft aussehen dürften.