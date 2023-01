Samsung wird schon in Kürze mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra drei neue Top-Smartphones vorstellen. Die Handys werden an vielen Stellen verbessert und angeglichen. Wie sich jetzt zeigt, spart Samsung beim günstigsten Galaxy S23 an unglücklicher Stelle.

Samsung Electronics Facts

Galaxy S23: Samsung spart beim Speicher

Eigentlich war das normale Galaxy S23 auf einem guten Weg. Samsung spendiert dem kompakten Top-Handy ein viel helleres Display, einen größeren Akku und spart auch sonst nicht bei der Ausstattung – dachten viele zumindest. Tatsächlich soll Samsung aber beim Speicher einen entscheidenden Unterschied umsetzen. Der lässt sich dabei nicht einmal an der Version festmachen, sondern nur an der Speichergröße. Das Samsung Galaxy S23 mit 128 GB bekommt nämlich älteren UFS-3.1-Speicher, während alle anderen Versionen ab 256 GB mit UFS-4.0-Speicher ausgestattet sind (Quelle: SamMobile).

Das Problem daran ist, dass nur noch das Galaxy S23 mit 128 GB und dem langsameren Speicher angeboten wird. Das Galaxy S23 Plus und S23 Ultra soll es nur noch mit ab 256 GB internem Speicher geben. Und auch das Galaxy S23 mit 256 GB ist mit schnellerem Speicher ausgestattet. Samsung macht das günstigste Galaxy S23 damit deutlich unattraktiver und dürfte dadurch viele Interessenten dazu bringen, mehr Geld für die bessere Version des gleichen Smartphones auszugeben. UFS-4.0-Speicher ist etwa doppelt so schnell und eine gute Absicherung, wenn ihr das Handy viele Jahre verwenden wollt.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra soll mit einer besonderen Kamera punkten:

Samsung Galaxy S23: Galaxy Unpacked – Mach dich bereit für Details mit WOW-Faktor

Samsung schenkt euch doppelten Speicher

Gut möglich, dass es genau deswegen auch eine neue Aktion für Vorbesteller geben soll. Wenn ihr das Samsung Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra kauft, dann bekommt ihr kostenlos eine Verdoppelung des Speichers oder den Preis der günstigeren Speicherversion. Besonders beim Galaxy S23 solltet ihr also unbedingt die Speicherverdoppelung nehmen, um das schnellere Gerät zu bekommen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.