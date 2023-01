Samsung wird die Galaxy-S23-Smartphones zwar erst noch vorstellen, doch schon jetzt hat ein deutscher Händler eine sehr interessante Vorbestelleraktion enthüllt. Im Vergleich zu früheren Aktionen bekommt ihr kein zweites Samsung-Produkt dazu.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S23: Doppelter Speicher oder günstigerer Preis

Bisher hat Samsung bei neuen Galaxy-S-Smartphones immer ein weiteres Produkt für Vorbesteller dazugelegt. Das ändert sich beim Galaxy S23. Wenn ihr euch eines der kommenden Top-Smartphones bestellt, dann könnt ihr kostenlos doppelten Speicher bekommen. Der deutsche Händler Euronics hat bereits seine Aktionsseite gestartet und dort im Detail beschrieben, wie die Aktion laufen wird.

Demnach könnt ihr beim Kauf des Samsung Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra bis zum 16. Februar 2023 selbst auswählen, ob ihr doppelten Speicher oder den günstigeren Preis der niedrigeren Speicherversion haben wollt. Beispiel:

Ihr wollt das Samsung Galaxy S23 mit 256 GB kaufen. Dann habt ihr entweder die Möglichkeit, das Galaxy S23 mit 512 GB zum Preis des Galaxy S23 mit 256 GB zu bekommen, oder ihr bleibt beim Galaxy S23 mit 256 GB und bezahlt nur den Preis des Galaxy S23 mit 128 GB. Gleiches gilt für alle anderen Versionen des Galaxy S23. Also auch für das Plus und Ultra.

Euronics hat die Vorbestelleraktion für die neuen Samsung-Handys Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra enthüllt. (Bildquelle: Euronics

Ihr solltet also auf keinen Fall ein Samsung Galaxy S23 mit 128 GB kaufen und dieses auch voll bezahlen. In dem Fall dürfte es nämlich keine Preisreduzierung geben, sondern nur die Wahl des Galaxy S23 mit 256 GB. Erst ab 256 GB habt ihr die Wahl in beide Richtungen.

Samsung setzt beim Galaxy S23 Ultra voll auf die Kamera:

Samsung Galaxy S23: Galaxy Unpacked – Mach dich bereit für Details mit WOW-Faktor

Samsung Galaxy S23: Vorstellung steht an

Am 1. Februar 2023 wird Samsung die neuen Galaxy-S23-Smartphones offiziell vorstellen. Spätestens dann erfahren wir alle Details zu den neuen Top-Smartphones. Die Vorbestelleraktion ist in jedem Fall schon einmal etwas Neues, da ihr hier nicht ein zweites Gerät bekommt, welches ihr meist gar nicht braucht und verkaufen müsst, um den Preis zum Marktstart zu reduzieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.