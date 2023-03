iPhones sind wie Schweizer Taschenmesser: Kaum eine Funktion, die die Kult-Handys von Apple nicht drauf haben. Manche davon sind aber tief versteckt und nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Eine stellen wir jetzt vor. Sie liefert nützliche Einblicke in euer Gehen.

Apple Facts

Mit jedem neuen iOS-Update lernt das iPhone neue Funktionen. Damit sich das Smartphone weiter simpel bedienen lässt, versteckt Apple einige Features aber tief in den Einstellungen. Auch die Gehstabilität gehört dazu. Hinter dem trockenen Begriff verbirgt sich ein praktischer Gesundheitshelfer.

iPhone ermittelt Stabilität beim Gehen

Die Gehstabilität beim iPhone verrät, wie stabil der eigene Gang ist. (Bildquelle: GIGA)

In modernen iPhones sind allerhand Sensoren verbaut. Die benutzt Apple, um die „Stabilität beim Gehen“ zu ermitteln. So werden wichtige Mobilitätswerte gesammelt und analysiert. Dazu gehören zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit, die Schrittlänge, bipedale Abstützungsdauer oder auch asymetrische Gangdaten.

Mithilfe von benutzerdefinierten Algorithmen, so Apple, wird daraus die Gehstabilität ermittelt. Um es möglichst einfach zu halten, wird das Ergebnis in drei Stufen unterteilt: ok, niedrig und sehr niedrig.

Gehstabilität einrichten – so geht's

Die Gehstabilität ist nicht standardmäßig aktiviert. Wer sie einschalten möchte, geht wie folgt vor:

Health-App öffnen

Rechts oben auf das eigene Icon klicken

Auf Mitteilungen gehen

„Stabilität beim Gehen“ auswählen

Schalter bei „Gehstabilitätsmitteilungen“ setzen

Einmal aktiviert, sind die Daten der Gehstabilität dann in der Health-App zu finden. Rechts unten auf den Reiter „Entdecken“ gehen und im Anschluss „Mobilität“ antippen. Unter „Stabilität beim Gehen“ bereitet Apple in einem Chart die Gehstabilität grafisch auf (siehe Bild oben). Für die Gehstabilität ist mindestens ein iPhone 8 oder jünger notwendig.

Wenn das iPhone zugemüllt ist, heißt es Aufräumen:

iPhone-Speicher aufräumen – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Diese Einstellungen in iOS 16 ändern

Eingeführt hat Apple die Gehstabilität mit iOS 15. Im aktuellen iOS 16 gibt es aber ebenfalls eine Reihe von nützlichen Neuerungen und Einstellungen, die nicht von Haus aus aktiviert sind:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.