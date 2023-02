In der Nebenquest „Der Hippogreif markiert die Stelle“ entdeckt ihr eine Schatzkarte mit einem Hippogreif und müsst den Ort finden, der auf der Karte markiert ist. Im Folgenden zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche und welche Belohnung ihr erhaltet.

Der Hippogreif markiert die Stelle starten

Um „Der Hippogreif markiert die Stelle“ zu starten, müsst ihr in den Norden der Region „Poidsear-Küste“ reisen und dort zum Schloss Poidsear gehen. Das Banditenschloss befindet sich ganz in der Nähe vom „Grab des Verrats“, eines der Hügelgräber in Hogwarts Legacy. Dort müsst ihr die Pergamentrolle einsammeln, dadurch erhaltet ihr die Schatzkarte.

Wichtiger Hinweis: Um die Mission abzuschließen, benötigt ihr den Zauber Glacius. Alle weiteren benötigten Zauber besitzt ihr automatisch durch die Hauptstory.

Henriettas Karte lösen (Hippogreif-Schatzkarte)

Nachdem ihr die Schatzkarte mit dem Hippogreif besitzt, müsst ihr ins Versteck von Henrietta eintreten. Es befindet sich im Süden der Region „Kap am Herrenhaus“. Es ist dasselbe Versteck wie für die Quest „Gelöst von der Glocke“.

Wenn ihr ins Versteck eintretet, ist der Durchgang zunächst versperrt. Vor euch sind zwei runde Plattformen, die linke ist frei und auf der rechten steht bereits ein Würfel. Benutzt auf dem rechten Würfel Glacius.

Dreht euch nun im Raum nach links und entfacht das Feuer vor der Statue auf der linken Seite, beispielsweise mit Confringo. Tragt den Würfel mit Accio und platziert ihn auf der linken Plattform. Entfacht nun auch ihn mit Confringo. Daraufhin öffnet sich der Weg.

Im nächsten Raum seht ihr nun die Statue vom Hippogreif und 8 Feuerkesse um ihn herum. Entfacht alle Kessel. Danach müsst ihr 4 spezifische Kessel mit Glacius einfrieren. Es handelt sich um die, die auch auf der Schatzkarte ohne Flammen dargestellt sind. Benutzt am besten L2/LT (PS/Xbox) zum Zielen, damit ihr Glacius präziser einsetzen könnt. Danach öffnet sich eine Mauer mit einer Schatztruhe.

Im folgenden Video zeigen wir euch die komplette Quest mit ihrer Lösung:

Der Hippogreif markiert die Stelle - Belohnung

Sobald ihr das Rätsel gelöst habt, öffnet sich eine Mauer mit einer Schatztruhe. In der Truhe erwarten euch die Handschuhe „Handschuh des Schatzsuchers“. Ebenfalls erhaltet ihr dadurch einen neuen Eintrag in eurer Sammlung und zusätzliche XP.