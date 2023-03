Seit Jahren stellen Unternehmen wie Razer und Microsoft Xbox nicht nur das übliche Gaming-Zubehör her. Razer arbeitet bereits seit Jahren an einem einen Toaster, Microsoft Xbox bietet Fans einen Kühlschrank, doch im Gegenteil zu diesem wird das nächste Gerät mit dem ikonischen „X“ richtig heiß.

Xbox Series Toaster: Bilder sorgen für Aufruhr

Microsoft Xbox bietet bereits einen Kühlschrank in Form der Xbox Series X an, die kleine Schwester, die Xbox Series S, wurde bis jetzt allerdings in Sachen Küchengeräte ausgelassen. Das könnte sich nun bald ändern, denn auf der französischen Seite Tally sind nun Bilder von einem Toaster in Xbox-Optik aufgetaucht.

Die Beispielbilder zeigen ein Gerät mit einigen Funktionen: 800 Watt Leistung, Platz für zwei Toast-Scheiben, sechs verschiedene Bräunungsstufen und drei verschiedene Modi. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, doch für dieses Gerät möchte Microsoft wohl etwa 60 Euro haben. Eine offizielle Auskunft und Bilder zur Markteinführung des Toasters von Microsoft gibt es übrigens noch nicht – die bisherigen Informationen sind also mit Vorsicht zu genießen.

Xbox Series X: Was bietet der besagte Kühlschrank eigentlich?

Was mit einem Meme anfing, machte Microsoft Xbox zur Realität. Der Xbox-Mini-Kühlschrank kam 2021 auf den Markt und ist eine praktische Ergänzung für Gamer und diejenigen, die viel am PC arbeiten.

Das Gerät fasst bis zu 12 Getränkedosen und verfügt auch über zwei Ablagefächer für kühle Snacks wie Schokoriegel und andere Leckereien. LEDs und eine USB-Schnittstelle an der Vorderseite zum Aufladen von Smartphones, Controllern oder andere elektronische Geräte runden das Ganze ab.

JUNG XBOX Series X Mini Kühlschrank leise - 10 Liter Fassung / 12 Dosen für Zimmer & Auto geeignet, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.03.2023 15:48 Uhr

Kurz nach dem Release konnten sich auch hier Scalper nicht zurückhalten, die versuchten, mit dem Verkauf der Geräte ordentlich Profit zu machen. Inzwischen bekommt man den Xbox-Mini-Kühlschrank bereits für rund 130 Euro bei Amazon.