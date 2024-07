„Nobody Wants To Die“: Alle Enden freischalten

In einer Welt, in der niemand sterben kann und darf, habt ihr die seltene Möglichkeit, euer Schicksal selbst zu bestimmen. Wie ihr alle Enden in „Nobody Wants To Die“ freischaltet und damit die passende Trophäe einheimst, verraten wir euch hier.

In „Nobody Wants To Die“ ist es eine absolute Seltenheit, dass ein Leben vollständig ausgelöscht wird. Nur unter bestimmten Umständen, kann ein Mensch und seine Seele nie wieder auf die Erde zurückkehren – und James Karra könnte einer von ihnen sein.

Alle Enden in „Nobody Wants To Die“

Insgesamt habt ihr zwei mögliche Enden in „Nobody Wants To Die“, die euch zusätzlich jeweils eine Trophäe spendiert. Welches Ende ihr erreicht, kann sich schon bei eurem ersten Besuch in Green Tower entscheiden. Doch das ist bei weitem nicht die einzige wichtige Entscheidung, die ihr treffen könnt und müsst, um das jeweilige Ende zu erreichen.

Wollt ihr beide Enden freischalten, müsst ihr das Spiel von Beginn an neu starten. Da es keine Möglichkeit gibt manuell zu speichern, könnt ihr nicht an die entscheidenden Punkte im Spiel zurückkehren.

Im Folgenden, erklären wir euch, wie wir an die zwei Enden gekommen sind und welche Momente besonders wichtig sind, um jenes zu erreichen.

Hinweis: Es folgen Spoiler zu „Nobody Wants To Die“.

Das ultimative Ende: Rachel und die Insel

Um dieses Ende zu erreichen, ist das Gespräch mit Sara wichtig, welches ihr führt, nachdem ihr auf der Icarus wart. James überdenkt danach die letzten Stunden und entscheidet sich dafür, Sara um zwei Uhr morgens anzurufen.

Das Gespräch führt letztlich zu der Frage, welche Option James am liebsten wäre: Der ultimative Tod und Zugang zu einem Jenseits oder die „Bank“, in der seine Seele darauf warten würde, eine neue Hülle zu bekommen. Beantwortet die Frage damit, dass Rachel an den Himmel glaubte und ihr auch dorthin möchtet.

Zusätzlich haben wir die geheime Akte auf Greens Schreibtisch zurück an ihren Platz gelegt und sind den Anweisungen des Fremden in der Icarus nicht gefolgt.

Nach den Geschehnissen in Central Park wird James das Gift aus der Flasche mit der Schlange trinken und sich in die Tiefen von New York City stürzen. Er findet sich daraufhin in den kristallblauen Gewässern der Insel wieder, die er mit Rachel schon immer besuchen wollte – glücklicherweise steht sie bereits am Strand und reicht James die Hand.

Geschafft. James ist mit Rachel vereint. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zusammengefasst:

Lasst die geheime Akte auf Greens Schreibtisch zurück.

Lehnt die Anweisungen des Fremden auf der Icarus ab.

Wählt das Jenseits im Gespräch mit Sara.

Lasst Jane gehen.

Das Ende im System: Zurück in die Bank

Wollt ihr euch dem System der Welt von „Nobody Wants To Die“ beugen, wird James Karra in diesem Ende nicht seinen endgültigen Tod finden, sondern lediglich seine Hülle verlieren und wieder in der Bank landen. Auch hier ist einer der Hauptpunkte das Gespräch mit Sara, nachdem ihr aus der Icarus geflüchtet seid. Betont für dieses Ende, dass ihr wieder in der Bank eingelagert werden wollt.

Für dieses Ende haben wir die geheime Akte in Green Tower verbrannt. Zusätzlich haben wir den Zugang zu Greens geheimen Komplex geschlossen und Boyle auf Befehl des Fremden umgebracht.

Schießt im finalen Akt auf Jane Salma, die Saras Körper als Hülle nutzt. James wird von Salma angeschossen und erliegt seinen Wunden. Dadurch, dass seine Hülle nun verbraucht ist, wird James zurück in die Bank gebracht – aus der sein Chief ihn vielleicht irgendwann wieder herausholt, solltet ihr mit ihm kooperiert haben.

Jetzt nur noch hoffen, dass der Chief euch hier wieder herausholt … (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zusammengefasst:

Verbrennt die geheime Akte.

Folgt den Anweisungen des Fremden auf der Icarus.

Wählt die Bank im Gespräch mit Sara.

Schießt auf Jane.

