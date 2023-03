Um Windows 11 über die Update-Funktion installieren zu können, muss euer Rechner eine Reihe an Voraussetzungen erfüllen – daraus machte Microsoft nie ein Geheimnis. Nun trat aber kurzzeitig ein Fehler auf, der auch nicht kompatible Systeme zum Windows-Upgrade einlud, was Nutzer am Ende jedoch enttäuscht zurückließ.

Windows-11-Upgrade für alle? Fehler verwirrt Nutzer

Mindestens 4 GB RAM, 64 GB oder mehr Speicher, ein kompatibler Prozessor, TPM 2.0 und UEFI – wer ganz regulär von Windows 10 auf Windows 11 über die Update-Funktion upgraden will, muss eine Reihe von Systemvoraussetzungen erfüllen. Vor allem Besitzer älterer Systeme schauen deswegen in die Röhre und bekommen das neue OS nur über Umwege auf ihrem Rechner zum Laufen.

Wie genau, das zeigen wir euch im Video:

Umso erstaunter dürften deswegen Windows-10-Nutzer mit älterer Hardware gewesen sein, als ihnen ihr Betriebssystem trotzdem vor einigen Tagen ein Upgrade auf Windows 11 anbot. Wer die Upgrade-Einladung annahm, wurde jedoch kurze Zeit später vor den Kopf gestoßen: Denn die Installation des neuen Betriebssystems schlug einfach fehl. Schließlich waren die Mindestvoraussetzungen noch immer nicht erfüllt.

Was genau war da los? In einem kurzen Blogeintrag räumt Microsoft den peinlichen Fehler ein:

„Einigen Geräten, die nicht für Windows 10 und Windows 11, Version 21H2, geeignet sind, wurde ein falsches Upgrade auf Windows 11 angeboten. Diese nicht geeigneten Geräte erfüllten nicht die Mindestanforderungen für die Ausführung von Windows 11. Geräte, bei denen dieses Problem auftrat, konnten den Upgrade-Installationsprozess nicht abschließen.“

Von dem Fehler waren Systeme mit folgenden Windows-Installationen betroffen:

Windows 10 Version 20H2

Windows 10 Version 21H2

Windows 10 Version 22H2

Windows 11 Version 21H2

Windows-Tipp: Wenn ihr herausfinden wollt, welche Windows-Version ihr installiert habt, öffnet einfach das Suchfeld über Windows-Taste + S, gebt dann „winver“ ein und drückt Enter. Im daraufhin erscheinenden Fenster wird die gesuchte Information angezeigt.

Microsoft löst Windows-Problem sofort

Wie genau es zu dem Upgrade-Fiasko kam, erklärt Microsoft nicht. Es scheint jedoch so, als hatte der Fehler für die Entwickler oberste Priorität. Der Bug wurde offiziell am 23. Februar 2023 gemeldet und noch am gleichen vom Team behoben.

Ihr überlegt noch, ob ihr von Windows 10 zu Windows 11 wechseln wollt? Wir haben die Vor- und Nachteile beider Betriebssysteme für euch im Überblick:

Laut Microsoft kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis die entsprechende Änderungen bei allen betroffenen Systemen angekommen ist – diese Frist ist inzwischen also bereits abgelaufen. Betroffene Nutzer müssen keine manuellen Schritte unternehmen, um den Fehler zu beheben.