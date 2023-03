Ab sofort könnt ihr euch das Kult-Spiel Metroid Prime in der Remastered für die Switch auch als Retail-Fassung holen. Besonders praktisch: Einige Händler haben das Spiel direkt zum Release im Preis reduziert.

Metroid Prime: So spart ihr ein paar Euro

Mit Metroid Prime Remastered bringt Nintendo den hauseigenen Kult-Shooter auch auf die Switch. Bisher war das Spiel nur digital über den eShop der Konsole erhältlich. Ab dem 3. März 2023 könnt ihr euch aber auch die Retail-Fassung ins Regal stellen.

Verkauft wird der aufpolierte Klassiker bei allen gängigen Händlern für rund 40 Euro.

Wer aber ein paar Euro sparen will, der sollte bei MediaMarkt zuschlagen. Der Elektroriese bietet das Spiel zum Release für 37,99 Euro an.

Anmerkung: Kurze Zeit war das Spiel auch schon für 35,99 Euro im Angebot!

Metroid Prime Remastered - [Nintendo Switch]

Kein Mega-Ersparnis, aber Sparfüchse sagen trotzdem „Danke“.

Aber Achtung: Der Preis gilt nur bei Abholung in der Filiale. Wer das Spiel über den Online-Shop zu sich nach Hause bestellt, der muss Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro in Kauf nehmen.

Ihr müsst übrigens schnell sein! Saturn hatte das Spiel ebenfalls im Angebot, hat den Preis aber nach einigen Stunden wieder nach oben korrigiert.

Und noch ein Tipp: Amazon passt seine Preise bei solchen Angeboten in der Regel an. Das ist zwar aktuell noch nicht der Fall, aber es kann dennoch nicht schaden den Anbieter im Auge zu behalten.

Eine Nintendo-Legende kehrt glorreich zurück

Die Neuauflage von Metroid Prime wurde bei der letzten Nintendo Direct nicht nur überraschend angekündigt, sondern auch direkt im eShop veröffentlicht.

Das mediale Echo war daraufhin gigantisch! Immerhin gilt das Original für den GameCube als eines der besten Spiele aller Zeiten – 97 Prozent auf Metacritic.

Und auch der Switch-Port erhält famose Kritiken und gilt als nahezu perfekt. Die Neuauflage kommt auf einen Meta-Score von 95 Prozent und ist damit einer der Top-Titel 2023.