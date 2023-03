Im April läuft hierzulande der kommende Film Super Mario Bros. im Kino an. Um das zu feiern, hat Nintendo nun ein ganz neues Switch-Bundle enthüllt, das in rund einer Woche erscheint. Die Sache hat allerdings einen großen Haken.

Switch-Mario-Bundle: Sucht euch aus, welches Spiel ihr haben möchtet

Kürzlich wurden erste Bilder zu einem neuen Switch-Bundle geleakt, doch jetzt ist es offiziell: Nintendo bringt zur Feier des sehnlichst erwarteten Film Super Mario Bros. eine neue Version der Konsole heraus. Die kommende Switch ist mit roten Joy-Cons ausgestattet – passend zum Hauptcharakter Mario. Das ist allerdings nicht die einzige Besonderheit.

Das Bundle bietet außerdem die Option, eines von drei Mario-Spielen herunterzuladen. Hier habt ihr die Wahl zwischen Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe oder Super Mario Odyssey. Des Weiteren findet ihr in dem Paket einen Sticker-Bogen zum Film, mit dem ihr entweder eure Konsole, Bücher, Kühlschränke oder jede von euch gewünschte Oberfläche aufhübschen könnt (Quelle: Nintendo / VGC).

Die Konsole erscheint laut der offiziellen Webseite am 10. März und soll 299,99 US-Dollar kosten. Einen großen Haken gibt es allerdings. Bisher erscheint das Switch-Bundle lediglich in den USA. Ob das Produkt auch in Europa auf den Markt kommt, ist bisher nicht bekannt. Derzeit bleibt euch also nur die Möglichkeit, die Konsole zu importieren oder sie euch während eines Aufenthaltes dort zu sichern.

Großes Switch-Problem: Was ist eigentlich mit driftenden Joy-Cons?

Solltet ihr eine Switch besitzen, wurdet ihr vielleicht auch schon Opfer des berüchtigten Joy-Con-Drifts. Das bedeutet, dass sich eure Charaktere oder andere Dinge im Spiel bewegen, obwohl ihr den Controller gar nicht angefasst habt – was in vielen Spielen einfach nervig ist oder sogar fatal sein kann. Kürzlich hat ein Labor herausgefunden, woran das liegt und Spieler möchten nun Antworten von Nintendo.

Zwar bietet Nintendo an, betroffene Joy-Cons kostenlos auszutauschen, allerdings ist das immer mit ordentlich Papierkram verbunden. Wenn ihr euch das sparen wollt und technisch versiert seid, könnt ihr das Problem übrigens auch mit einem günstigen Gadget von Amazon umgehen.