Bereits seit sieben Jahren wird an diesem Film gearbeitet, doch schon vor 70 Jahren wurde der eigentliche Grundstein gelegt. Damals kam ein abendfüllender Zeichentrickfilm von Disney in die Kinos, der jetzt nach sieben Jahrzehnten endlich als Realverfilmung umgesetzt wird – aber nur bei Disney+.

Disney+ verrät Starttermin für „Peter Pan & Wendy“

Es war der 14. abendfüllende Zeichentrickfilm, den Disney in Angriff nahm. Als „Peter Pan“ 1953 in die Kinos kam, war Elisabeth II. erst seit einigen Monaten Königin von England. Seitdem gab es zwar diverse Realverfilmungen und Abwandlungen des Stoffes, basierend auf den Geschichten des Autors James M. Barrie, doch erst jetzt, 70 Jahre später, wagt sich Disney selbst an eine solche Verfilmung des Klassikers aus den Fünfzigerjahren.

Der Trailer macht Lust auf einen gemütlichen Heimkino-Abend:

Peter Pan & Wendy bei Disney+ (Trailer)

Die kommt unter den neuen Filmtitel „Peter Pan & Wendy“ am 28. April 2023 exklusiv zu Disney+, wie der erste Trailer jetzt verrät (bei Disney+ ansehen). Ein Kinostart ist dem Film also nicht vergönnt, obwohl der ursprünglich zwischenzeitlich im Raum stand. Doch schon vor drei Jahren entschied sich Disney schlussendlich dagegen und zog eine Premiere beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ vor.

„Peter Pan & Wendy“ reiht sich in eine Reihe von zahlreichen Realverfilmungen des Disney-Konzerns in den letzten Jahren ein. „Aladdin“, „Der König der Löwen“, „Cruella“ oder zuletzt auch „Pinocchio“ gehören beispielsweise dazu. Regie führt bei „Peter Pan & Wendy“ übrigens David Lowery, der arbeitete bereits zuvor mit Disney zusammen und verfilmte 2016 „Elliot, der Drache“.

Diese Realverfilmung kommt sogar ins Kino

Arielle, die Meerjungfrau – Teaser 2 Englisch

Erwähnenswert: Es bleibt nicht bei dieser einen Realverfilmung eines Zeichentrick-Klassikers in diesem Jahr. Bereits am 25. Mai bringt Disney nämlich „Arielle, die Meerjungfrau“ in die hiesigen Kinos. Anders als bei „Peter Pan & Wendy“ glaubt der Mickey-Maus-Konzern also an einen Kinoerfolg. Bei Disney+ werden wir die kleine Meerjungfrau deshalb wohl frühestens im August oder September sehen dürfen.

