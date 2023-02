Letztes Jahr gelang Netflix mit „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ ein großer Erfolg. Der zweite Teil der Knives-Out-Reihe, erneut mit Daniel Craig in der Hauptrolle, sorgte für spannende und spaßige Unterhaltung. Jetzt legt Netflix nach und liefert echten Fans einen guten Grund, den Film ein weiteres Mal zu sehen.

Netflix Facts

Netflix spendiert Film-Hit einen „Director’s Commentary“

Netflix macht über seinen Twitter-Kanal eine wichtige Ankündigung, denn „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ erhält doch tatsächlich nachträglich einen sogenannten „Director's Commentary“, also einen offiziellen Kommentar des Regisseurs Rian Johnson. Ein solches Feature kennen wir so meist nur als Extra auf DVDs und Blu-rays. Dabei läuft der Film im Hintergrund und wird im Vordergrund vom Regisseure kommentiert. Den sehen wir dabei nicht, aber hören ihn. Zuschauer erfahren so noch mehr interessante Hintergründe zum Film und dies jeweils passend zu den richtigen Filmszenen.

Laut Netflix wird der Kommentar schon heute um 10 Uhr morgens pazifischer Zeit veröffentlicht, bei uns ist es dann bereits 19:00 Uhr am Abend, also eigentlich ideal für einen in diesem Fall unterhaltsamen Filmabend („Glass Onion: A Knives Out Mystery“ bei Netflix ansehen).

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“ kann überzeugen

Johnson versammelt in „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ eine illustre Runde von bekannten Schauspielern. Neben Daniel Craig spielen beispielsweise auch Edward Norton, Dave Bautista und Kate Hudson mit. Zwei kleine Cameo-Auftritte legen dann auch noch Ethan Hawke und Hugh Grant hin. Den Zuschauern und Profi-Kritikern gefällt so ein hochbesetztes Mörderrätsel – 92 Prozent gibt es da bei Rotten Tomatoes. Selbst Chancen auf einen Oscar darf sich Regisseurs Rian Johnson machen, der ist nämlich dieses Jahr für die Trophäe in der Kategorie des besten adaptierten Drehbuchs nominiert.

Der Trailer verrät noch nicht zu viel:

Glass Onion: A Knives Out Mystery – Trailer Deutsch

So viel ist schon sicher, mit den Arbeiten an einem dritten Film der Reihe soll bereits dieses Jahr begonnen werden. Doch vor 2024 oder 2025 dürfte der dann noch nicht erscheinen. Daniel Craig wird sich freuen, der jetzt, nachdem er als James Bond zurücktrat, schon wieder ein erfolgreiches Film-Franchise „bespielen“ darf.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.