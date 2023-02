Von Netflix ist man ein plötzliches Serien-Ende ohne Fortsetzung ja schon gewohnt, aber auch von Disney+? Der Streaming-Anbieter und wohl auch härtester Netflix-Konkurrent fiel bisher eher weniger negativ auf. Und doch erwischt es jetzt zwei Serien – aus und vorbei.

Neue Serien werden bei Netflix wöchentlich unters zahlende Volk gebracht, doch viele davon werden danach auch wieder sang- und klanglos abgesetzt. Daher warten nicht wenige Kundinnen und Kunden erst mal ab, bevor sie sich eine neue Serie anschauen. Warum auch unnötig Zeit investieren, wenn einem Netflix später mit einem Cliffhanger wortwörtlich dumm hängenlässt? Disney+ ging da bisher anders und überlegter vor.

Keine 3. Staffel mehr: Serien-Rausschmiss gibt es auch bei Disney+

Allerdings zieht man auch dort schon mal die Reißleine und verabschiedet sich von neuen Serien. So aktuell geschehen bei „Mighty Ducks: Game Changer“ (bei Disney+ ansehen) und „Big Shot“ (bei Disney+ ansehen). Beides zufälligerweise Sport-Serien, die beide im Jahr 2021 an den Start gingen, im Herbst 2022 noch eine zweite Staffel spendiert bekamen und denen Disney+ jetzt vorzeitig den Stecker zieht. Eine weitere Staffel wird’s also jeweils nicht mehr geben (Quelle: The Hollywood Reporter).

Sah so schlecht eigentlich nicht aus:

Den Grund behält Disney+ für sich, doch beide Serien waren wohl am Ende keine echten Hits, auch wenn konkrete und belastbare Zahlen seines des Streaming-Anbieters nicht verraten werden. Doch da steckt noch mehr dahinter. Wie „The Hollywood Reporter“ auf Basis einer internen Quelle bei Disney vermeldet, war nämlich schon die Verlängerung um eine zweite Staffel mehr als nur diskutabel und strittig. Eigentlich wäre schon nach der ersten Staffel Schluss gewesen, doch der damalige Disney-Unterhaltungschef Peter Rice entschied sich dagegen und für die Verlängerung. Ein Beispiel für Rices „fragwürdige Geschäftspraktiken“, die am Ende zu seinen Rausschmiss führten.

Trotz Qualität leider kein Erfolg

Qualitativ waren beide Serien für sich genommen kein Negativbeispiel auf Disney+. Die Serie „Mighty Ducks: Game Changer“ die auf der bekannten Filmtrilogie „Mighty Ducks“ basiert und eine Fortsetzung darstellt, erzielt auf Rotten Tomatoes sehr gute 87 Prozent, auch die Zuschauer waren mit 70 Prozent positiver Kritiken ziemlich zufrieden. Ein ähnliches Bild zeigt sich für „Big Shot“ mit „Full House“-Star John Stamos – 78 Prozent gab es von den Profis und 81 Prozent von den Zuschauern. Die gehen jetzt bedauerlicherweise leer aus und bekommen keine weiteren Episoden spendiert.

