Netflix hat seine Abo-Preise überraschend reduziert. In über 30 Ländern ist der Streaming-Dienst jetzt deutlich günstiger zu bekommen. Bis zu 50 Prozent weniger müssen pro Monat gezahlt werden. In Deutschland hat Netflix seine Preise nicht heruntergesetzt.

Netflix reduziert Abo-Preise in vielen Ländern

Ganz ohne Ankündigung hat Netflix seine Gebühren in einigen Ländern heruntergesetzt. Ein Abo beim Streaming-Anbieter ist jetzt teilweise für die Hälfte zu bekommen. In der Liste sind auch manche europäische Länder vertreten, wobei die Reduzierung vorrangig in Afrika, Lateinamerika, Asien und im Mittleren Osten durchgeführt wurde. Immerhin müssen Kunden in Kroatien, Slowenien und Bulgarien jetzt weniger auf den Tisch legen.

Netflix hat die geringere Abo-Gebühr selbst bestätigt, ohne auf Details einzugehen. Man habe die Preisstruktur in manchen Ländern angepasst (Quelle: The Wall Street Journal). Ob die günstigeren Preise in Zukunft auch in weiteren Ländern gelten werden, ist unklar.

Fest steht, dass die Preisreduzierung je nach Land unterschiedlich ausfällt und auch nicht alle Abo-Modelle betrifft. Teils ist nur das Basis-Abo günstiger zu bekommen. Laut einer ersten Analyse sollen aber immerhin mehr als 10 Millionen Kunden von einer niedrigeren monatlichen Gebühr profitieren (Quelle: Ampere Analysis).

Wer gewinnt den großen Streaming-Vergleich?

Netflix: Deutsche Preise unverändert

Die Kosten für ein Netflix-Abo haben sich in Deutschland nicht verändert. Es bleibt also bei einem Preis von 7,99 Euro für das Basis-Abo, während 12,99 Euro für das Standard-Abo verlangt werden. Netflix Premium ist für 17,99 Euro zu bekommen.

Das vor wenigen Monaten eingeführte Basis-Abo mit Werbung kostet in Deutschland 4,99 Euro im. Neben Werbeunterbrechungen müssen sich Kunden hier mit HD-Qualität begnügen. Auch lassen sich Filme und Serien nicht herunterladen, um sie offline anschauen zu können.

