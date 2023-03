Horror-Fans aufgepasst! Das beliebte Survival-Horror-Spiel Dead by Daylight erhält eine Film-Adaption, wie nun offiziell bekannt gegeben wurde.

Dead by Daylight Facts

Dead by Daylight: Horrorspiel bald auf der großen Leinwand

Das Spiel Dead by Daylight erschien im Jahr 2016 als Hommage an die größten und bekanntesten Horror-Charaktere und hat im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Updates mit bekannten Franchisen bekommen. Dazu zählen unter anderem Scream, Halloween, Left 4 Dead, Resident Evil, Silent Hill, Stranger Things, Sadako und sogar K-Pop ist vertreten.

Gemeinsam mit Blumhouse und Atomic Monster arbeitet Spiel-Entwickler Behaviour Interactive nun an einem Kinofilm zu diesem Spiel. Blumhouse, von Jason Blum gegründet, hat in der Vergangenheit Filme wie Halloween (2018) und Get Out produziert. Atomic Monster heißt das Studio von James Wan – Autor, Regisseur und Produzent von Top-Filmen wie Saw, The Conjuring 2, Aquaman und vielen weiteren (Quelle: Behaviour Interactive).

Alle Beteiligten freuen sich sehr auf diese Herausforderung:

„Mit Dead by Daylight hat das Behaviour-Team einen Liebesbrief an die Welt des Horrors und eine unglaubliche Umgebung voller Atmosphäre und furchterregender Bösewichte erschaffen – perfekt für eine gruselige Kinoadaption“, so James Wan.

Die Studios arbeiten derzeit daran, einen geeigneten Regisseur sowie Drehbuchautoren zu finden. Bis die passende Besetzung für den Film gewunden wurde, wird es vermutlich keine Details zur kommenden Story geben – wir halten euch auf dem Laufenden.

Sadako Rising ist eine der vielen Erweiterungen zu Dead by Daylight:

Dead by Daylight | Sadako Rising | Reveal Trailer

Worum geht es eigentlich in Dead by Daylight?

Dead by Daylight hat ein einfaches Spielprinzip: Jeweils vier Überlebende und ein Killer treten auf einer Map gegeneinander an. „Das Ziel der Überlebenden bei jedem Zusammentreffen ist es, dem Tötungsgebiet zu entkommen, ohne vom Killer gefangen zu werden“ – oft leichter gesagt, als getan (Quelle: Steam).

Dead By Daylight - Special Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.03.2023 00:20 Uhr

Bei Steam hat Dead by Daylight (jetzt bei Steam ansehen) die Bewertung „sehr positiv“ bekommen, bei Metacritic gibt es eine stabile Wertung von 71 für die PC-Version (Quellen: Steam / Metacritic).