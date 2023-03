Direkt zum Release landet ein neues RPG weit oben in den Steam-Charts – Fans von taktischem Gameplay und riesigen Roboter-Kämpfen finden an Phantom Brigade offensichtlich einiges, was ihnen gefällt, denn die ersten Bewertungen fallen sehr positiv aus.

Phantom Brigade hat sich kurz nach seinem Release am 28. Februar in den Steam-Charts festgesetzt. Das taktische und rundenbasierte RPG hat in der Community bereits einige Fans gefunden und bis zum 7. März könnt ihr außerdem noch von dem Release-Rabatt in Höhe von 20 Prozent profitieren.

Phantom Brigade: Starker Steam-Auftakt von RPG

In Phantom Brigade übernehmt ihr die titelgebende Einheit aus gigantischen Mech-Fightern. Ihr steuert euer Team aus großen Kampfrobotern durch eine Kampagne, in der ihr eure Heimat zurückgewinnen müsst. In den taktischen Kämpfen habt ihr die Wahl zwischen zahlreichen unterschiedlichen Waffen, mit denen ihr nicht nur eure Gegner, sondern auch die Umgebung in Schutt und Asche legen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Phantom Brigade an:

Phantom Brigade Teaser Trailer

Das rundenbasierte RPG von Entwickler Brace Yourself Games ist am 28. Februar erschienen und hat bislang bei über 360 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung inne. Dank des Release-Rabatts könnt ihr euch das Spiel bis zum 7. März noch für 23,19 Euro statt 28,99 Euro schnappen.

Phantom Brigade Brace Yourself Games

Steam-Charts: Survival-Horror grüßt von der Spitze

Während Phantom Brigade zum Release knapp unter der Top 10 der Steam-Charts einsteigt, steht ganz oben immer noch der Survival-Horror-Hit Sons of the Forest. Die Fortsetzung von Kult-Abenteuer The Forest konnte die Community bereits beim Start der Early-Access-Phase von sich überzeugen, nachdem sie zuvor schon die Liste der meistgewünschten Spiele auf Steam angeführt hatte.

Fans von Echtzeit-Strategie-Spielen kommen derzeit in den Steam-Charts ebenfalls auf ihre Kosten – eine rasante Civilization-Alternative ist aktuell um 25 Prozent im Preis reduziert:

