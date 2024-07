So günstig wie noch nie auf Steam: Strategie-Tipp knackt Tiefpreis

Als brillante Civilization-Alternative macht Ozymandias: Bronze Age Empire Sim bereits sei 2022 auf sich aufmerksam. Nun ist das rasante Strategie-Spiel auf Steam so günstig wie noch nie zu haben – für Genre-Fans ist es definitiv einen Blick wert.

Wenn es mal etwas schneller gehen soll, bietet Ozymandias: Bronze Age Empire Sim Fans von Echtzeit-Strategie-Spielen eine spannende Alternative zu Klassikern wie Civilization. Seit seinem Release im Oktober 2022 hat sich das deutlich kompaktere 4X-Highlight eine kleine, aber begeisterte Community aufgebaut – nun bekommt das Spiel einen ordentlich Rabatt auf Steam und damit die Chance, noch mehr Gamer auf sich aufmerksam zu machen.

Ozymandias: Echtzeit-Strategie findet Fans auf Steam

In Strategie-Blockbustern wie Civilization könnt ihr euer eigenes Imperium aufbauen – doch weil Rom nun einmal nicht an einem Tag erbaut wurde, nimmt dies in den meisten Echtzeit-Spielen viele Stunden in Anspruch. Ozymandias: Bronze Age Empire Sim schafft hier Abhilfe und bietet euch jede Menge Strategie in beschleunigter und rasanterer Gestalt – ihr könnt auf acht verschiedenen Karten eines von 52 Völkern auswählen, um euer eigenes Imperium in nur einer Sitzung aufzubauen.

Schaut euch hier den Trailer zu Ozymandias: Bronze Age Empire Sim an:

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim Trailer

Das Spielkonzept von Ozymandias kommt bei den Strategie-Fans auf Steam bislang gut an – die Bewertung des Strategie-Spiels ist nach den ersten 1.000 Stimmen sehr positiv. Wenn ihr Ozymandias ausprobieren wollt, habt ihr nun die perfekte Gelegenheit dazu: Derzeit ist es um 50 Prozent auf Steam reduziert und kostet somit nur 7,49 Euro statt 14,99 Euro. Das Angebot endet am 11. Juli 2024 (auf Steam ansehen).

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim The Secret Games Company

Steam-Sale: Strategie-Giganten mächtig reduziert

Während Ozymandias: Bronze Age Empire Sim mit dem aktuellen Tiefpreis sicherlich einige neue Spieler anziehen wird, sind auch so manche große Namen des Strategie-Genres auf Steam reduziert. So könnt ihr euch jetzt unter anderem Civilization 6 und Anno 1800 als echte Schnäppchen sichern.

Auch für Fans von Kriegsstrategie-Spielen hat Steam genau das richtige Angebot in petto:

