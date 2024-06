Strategie-Hit um 75 Prozent reduziert: Steam bietet beliebtes RTS zum Sparpreis an

Während des Steam Summer Sales könnt ihr bei zahlreichen Highlights sparen – darunter auch das beliebte Kriegs-RTS Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront. Der Strategie-Hit ist aktuell um 75 Prozent reduziert.

Das Echtzeit-Strategie-Spiel Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront hat sich auf Steam einen Namen für sein realistisches Gameplay zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gemacht. Derzeit ist das beliebte RTS auf Steam mit einem 75-Prozent-Rabatt bereits für weniger als 8 Euro zu haben.

Call to Arms: Kriegs-RTS auf Steam massiv reduziert

In Call to Arms – Gates to Hell spielt ihr einige der berühmtesten und berüchtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs nach. Das Basis-Spiel konzentriert sich, wie es der Name bereits verrät, auf die Ostfront im Krieg zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR. Erweiterungen wie zum Beispiel Gates of Hell: Liberation bringen unter anderem Schlachten an der Westfront mit der US-Armee ins Spiel.

Schaut euch hier den Trailer zu der neuen Expansion von Call to Arms – Gates of Hell an:

Call to Arms – Gates of Hell: Liberation Trailer

Auf Steam hat das RTS Call to Arms – Gates to Hell: Ostfront nach über 15.000 abgegebenen Stimmen ein sehr positive Bewertung vorzuweisen. Spieler loben vor allem den Detailreichtum sowie den großen Realismus, mit dem die Entwickler die Schlachten abgebildet haben. Ihr könnt es euch jetzt bis zum 11. Juli 2024 für nur 7,49 Euro statt 29,99 Euro auf Steam sichern (auf Steam ansehen).

Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront Barbedwire Studios

Steam-Charts: Strategie-Hits stark reduziert

Mit dem Rabatt kehrt Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront derzeit in die Steam-Topseller zurück – allerdings reicht es nicht für einen Platz in den Top 10. Das liegt auch daran, dass derzeit viele andere Strategie-Highlights massiv reduziert sind. Unter anderem sind die beiden Echtzeit-Giganten Anno 1800 und Civilization 6 deutlich günstiger zu haben. (Quelle: Steam)

Zusätzlich zum großen Summer-Sale können sich Steam-User auch über ein brandneues Feature freuen:

