Stealth-Kracher auf Steam: 3 Meisterwerke im Bundle jetzt 60 Prozent günstiger

Nicht nur Fans von Stealth-Spielen sollten bei diesem Angebot zuschlagen: Auf Steam ist Hitman: World of Assassination jetzt um 60 Prozent reduziert – damit bekommt ihr gleich 3 umfangreiche Meisterwerke quasi hinterhergeworfen.

Mit der Hitman-Trilogie hat Studio IO-Interactive einen durchschlagenden Erfolg gelandet, der zu den besten Vertretern des Stealth-Genres überhaupt zählt. Auf Steam könnt ihr euch die drei Spiele jetzt in einer praktischen Collection sichern – und ein Rabatt von 60 Prozent katapultiert Agent 47 sogar in die Bestseller-Charts.

Hitman-Trilogie auf Steam im Angebot

Die Hitman-Trilogie ist ab sofort unter dem Namen Hitman: World of Assassination erhältlich – die Collection umfasst alle drei Spiele mit 21 riesigen Sandbox-Maps, in denen ihr eure Zielpersonen mit Finesse und jeder Menge Kreativität um die Ecke bringen könnt. Als Agent 47 heftet ihr euch der schattenhaften Organisation Providence auf die Fersen und bereist faszinierende Teile der Welt, um finstere Charaktere auszuschalten. Ob ihr in eurer Herangehensweise eher auf leise Infiltration, geschickte Manipulation der Umgebung oder rohe Gewalt setzt, ist euch überlassen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Hitman 3 im Video an:

Hitman 3 - Launch Trailer

Auf Steam könnt ihr euch Hitman: World of Assassination jetzt für nur 27,99 Euro statt 69,99 Euro sichern – damit spart ihr insgesamt 60 Prozent. Falls ihr nur die ersten sechs Maps ausprobieren wollt, könnt ihr euch diese für gerade einmal 2,99 Euro schnappen. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli 2024 (bei Steam ansehen).

HITMAN World of Assassination IO Interactive A/S

Steam-Charts: Rabatte satt im Sommer-Sale

Neben der Hitman-Trilogie findet ihr in den Bestseller-Charts auf Steam derzeit auch noch viele andere Highlights, die stark im Preis reduziert sind. Die Fantasy-Dauerbrenner Elden Ring und Hogwarts Legacy sind beispielsweise um 30 beziehungsweise 60 Prozent reduziert, während ihr bei The Witcher 3 und Jurassic World Evolution 2 sogar sparen könnt. (Quelle: Steam)

Ein brandneues Feature bringt Steam-Fans zusätzlich gute Laune:

