Steam-Hit endlich günstiger: Jetzt müsst ihr euch dieses Open-World-RPG holen

Es ist der perfekte Moment, um sich endlich eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre auf Steam zu holen. Denn das Spiel ist gerade reduziert zu haben – was nicht oft vorkommt.

Elden Ring mit 20 Prozent Rabatt im Steam-Sale

Elden Ring ist in aller Munde. Nach dem erfolgreichen Release des DLCs Shadow of the Erdtree gibt es kaum einen besseren Moment, um das Hauptspiel günstiger anzubieten. Gerade bekommt ihr den Souls-Blockbuster mit 20 Prozent Rabatt für nur 41,99 Euro auf Steam. Dabei sei erwähnt, dass Elden Ring selten abseits vom Vollpreis angeboten wird. Entwickler FromSoftware kann sich das aufgrund der Beliebtheit des Spiels auch leisten.

Ob euch Elden Ring gefällt? Wir stellen euch das Spiel vor:

ELDEN RING FromSoftware Inc.

Elden Ring: Mysteriöse Zwischenwelt und extrem fordernde Kämpfe

Elden Ring ist und bleibt ein Souls-Spiel, immerhin ist es vom berüchtigten Studio FromSoftware in Zusammenarbeit mit Game-of-Thrones-Autor George R. R. Martin entstanden. Euch erwarten also vor allen Dingen zwei Sachen: eine mystische und äußerst originelle Grim-Fantasy-Story sowie harte Kämpfe, die euch so sehr wie sonst selten herausfordern werden.

Wer das Prinzip der Souls-Spiele kennt, der weiß in etwa auch, wie Elden Ring funktioniert. Der Unterschied zu den bisherigen Spielen von FromSoftware besteht darin, dass euch in Elden Ring zum ersten Mal eine komplette Open-World erwartet. Schwierige Bosse könnt ihr somit immer umgehen, da sie keinen Spielbereich mehr hinter sich abtrennen.

Trotzdem müsst ihr bestimmte Bosse irgendwann besiegen, falls ihr die Hauptquest beenden wollt. Insgesamt bietet euch Elden Ring aber viel mehr Freiheit, und das in allen Bereichen. Das kommt nicht bei jedem Fan gut an, ist in dem Fall aber einfach Geschmackssache. Generell könnten sich Souls-Neulinge wohl am ehesten mit Elden Ring anfreunden, einfach, weil hier auch der Schwierigkeitsgrad auf gewisse Art anpassbar ist.

Auch ohne den DLC ist Elden Ring auf jeden Fall einen Blick wert, wie unser Testbericht zeigt:

