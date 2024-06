Der Beweis: Elden Ring ist zu schwer – FromSoftware greift ein

Die große Erweiterung für Elden Ring macht nicht alle Spieler glücklich. Vor allem der Schwierigkeitsgrad ist im Zentrum der Diskussionen rund um Shadow of the Erdtree. Jetzt wird auch FromSoftware mit einem ersten Balance-Patch aktiv.

FromSoftware macht Elden Ring ein wenig leichter

Elden Ring ist ein schweres Spiel und das ist auch gut so. Für manche Fans hat FromSoftware den Bogen mit Shadow of the Erdtree allerdings etwas überspannt. In der Folge prasseln negative Steam-Reviews auf das RPG ein und es kommt zu hitzigen Diskussionen über das Design der Bossgegner.

Anzeige

Jetzt greift auch FromSoftware ein. In einem ersten Balance-Update wird vor allem die erste Hälfte der Erweiterung ein wenig entschärft. In den Patch-Notes heißt es:

Angriffs- und Verteidigungswerte für die erste Hälfte der maximalen Anzahl der Segensverbesserungen werden erhöht und für die zweite Hälfte steigen sie gleichmäßiger

Angriffs- und Verteidigungswerte, die von der letzten Stufe der Segensverbesserungen gewährt werden, wurden leicht erhöht

Anzeige

Etwa so könnt ihr euch die neue Progression der Segensverbesserungen vorstellen (blau = neu/ grün = alt).

Mit Segensverbesserungen sind die Scadubaum-Fragmente gemeint, die überall in der offenen Welt von Shadow of the Erdtree verteilt sind und die ihr an Orten der Gnade in Boni für euren Charakter umwandeln könnt. Da hochlevelige Befleckte durch Level Ups kaum noch stärker werden, sind es vor allem diese Fragmente, die eure Chancen in einem kniffligen Bosskampf verbessern. Die 50 Scadubaum-Fragmente findet ihr am besten mit unserem Guide.

Trotz des ersten Balance-Patch bleibt Elden Ring eine Herausforderung. Allerdings sollten die frühen Bosse jetzt etwas schneller fallen, damit ihr im Anschluss mehr Scadubaum-Fragmente sammeln könnt.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch Trailer

Elden Ring: Spieler setzen auf Mods

Einige Fans wollten wohl nicht auf FromSoftware warten und sind deshalb selbst aktiv geworden. Auf der Modding-Website Nexus Mods sind viele Fan-Kreationen verfügbar, die Elden Ring deutlich leichter machen.

Zu den am meisten heruntergeladenen Mods der letzten 30 Tage gehört „Syyyke’s All in One Cheat Version (Easy Mode)“, die Feinde schwächt und eurem Befleckten einen ordentlichen Boost in praktisch allen Werten verleiht. Mit „Unlimited Power“ könnt ihr euren Charakter aufleveln, ohne Runen zahlen zu müssen. Die Mod „Journalist Mode“ senkt den erlittenen Schaden um 50 Prozent. Unser GIGA-Test zu Shadow of the Erdtree ist übrigens komplett ohne Mods und sogar in der ungepatchten Version entstanden.