Elden Ring: Jetzt zeigt sich das große Problem des DLCs

Spieler hatten jetzt einige Tage Zeit, um sich mit Shadow of the Erdtree vertraut zu machen. Die große Erweiterung für Elden Ring muss sich nun aber auch Kritik von den Fans gefallen lassen: Es geht um die teils absurde Schwierigkeit der Bossgegner.

Elden Ring: Das geht den Spielern entschieden gegen den Strich

Der Elden-Ring-DLC kann mit seiner großen Map sowie vielen neuen Waffen und Kampfkünsten beeindrucken. Unser GIGA-Test zu Shadow of the Erdtree kommt zu dem Fazit, dass jeder, der Elden Ring mag, auch mit der Erweiterung Spaß haben wird. Auf Reddit regt sich jetzt allerdings auch Kritik an den neuen Bossen.

In einem Post mit über 25.000 Upvotes macht sich Reddit-Nutzer MRR116 über die neuen Bosse lustig, die mit langen Kombos angreifen und selber dann kaum eine Chance zum Gegenangriff lassen. In den Kommentaren entbrennt daraufhin eine Diskussion über den Schwierigkeitsgrad des DLCs. Das sind die häufigsten Kritikpunkte:

Bosse sind zu aggressiv und schnell, um viele der Zauber und Kampfkünste überhaupt einzusetzen

Bosse hüpfen nach ihrer Kombo noch einen Satz zurück und können so gar nicht getroffen werden

Bosse springen sofort auf den Spieler zu, wenn er den Nebel durchschreitet, sodass ihr nicht einmal Hilfe beschwören könnt, ohne getroffen zu werden

Der Spieler hat nur Zeit für eine einzige Attacke, leichtere Waffen mit längeren Kombos können kaum eingesetzt werden

Bosse werden nicht unterbrochen, selbst wenn sie mit schweren Waffen getroffen werden

Machen die Bosse in Elden Ring noch Spaß?

Auch Souls-Veteranen sehen Probleme im Boss-Design von Elden Ring. Nutzer SplendidPunkinButter schreibt, dass man Bosse in Dark Souls 1 noch auf Abstand halten konnte, um seine Strategie zu planen. In Elden Ring würden sie dagegen mit jeder Attacke praktisch zum Spieler gezogen. Nutzer Saturn9Toys fällt ebenfalls auf, dass die Bosse immer akrobatischer und beweglicher werden, während der Spieler im Körper des langsamen Ritters aus den Souls-Spielen feststeckt.

