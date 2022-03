Kenneth Haight ist einer der vielen NPCs, die euch in Elden Ring begegnen und äußerst gesprächsfreudig. Er gibt euch den Auftrag, seine Festung zu befreien. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle (bisher) bekannten Schritte seiner Quest.

Elden Ring Facts

Die Quest-Lösung zu Kenneth Haight könnt ihr euch im folgenden Video komplett anschauen. Darunter folgt der Guide in Textform.

Elden Ring: Quest von Kenneth Haight lösen Abonniere uns

auf YouTube

Kenneth Haight finden

Falls ihr Kenneth Haight noch nicht kennengelernt habt, wollen wir euch zunächst seinen Standort verraten. Er steht direkt nördlich des Nebelwalds in Limgrave oben auf der Ruine über dem Weg mit den vielen Halbmenschen. Ihr könnt schon von weitem seine lautstarken Hilfegesuche vernehmen. Geht dem also nach und sprecht ihn an.

Er bittet euch, seine Festung südlich des Nebelwalds zu befreien, die von einem Ritterkommandant eingenommen wurde. Wenn ihr ihn noch ein paar weitere Male ansprecht, wird er euch eine Belohnung versprechen und weitere Infos geben.

Festung Haight finden und befreien

Die Festung ist nicht allzu schwer zu finden. Wenn ihr dem Hauptweg durch den Nebelwald Richtung Süden folgt, steuert ihr genau auf die Festung zu, die sich am südöstlichsten Zipfel an der Küste befindet. Westlich der Festung gibt es einen Ort der Gnade und direkt vor dem Eingang könnt ihr zudem eine Goldene Saat finden.

Vor und innerhalb der Festung könnt ihr eure Geisterasche beschwören, um die Dinge einfacher zu gestalten. Es erwarten euch hier viele Ratten, Soldaten und Halbmenschen im Innenhof. Lauft die Treppen nach oben zur Burgmauer, wo euch der große Ritterkommandant schon erwartet. Er lässt als Beute die Kriegsasche „Blutiger Schnitt“ fallen, unserer Meinung nach eine der besten Waffentalente im Spiel. Probiert sie also ruhig einmal aus.

Bevor ihr jetzt zurück zu Kenneth geht und Bericht erstattet, solltet ihr noch die Leiter im Turm nach oben klettern, denn dort findet ihr in der Truhe eine Hälfte des Medaillon von Dectus, was später noch einmal wichtig wird.

Kenneth Bericht erstatten

Geht jetzt zurück zu Kenneth und bringt ihm die freudige Botschaft. Als Dank belohnt er euch mit dem Erdenstahldolch. Sprecht ihn danach mehrmals an, um zu erfahren, dass er nun zur Festung zurückkehren wird. Er fragt euch zudem, ob ihr euch in seine Dienste stellen wollt. Welche Auswirkungen diese Entscheidung hat, können wir derzeit noch nicht sagen.

Kenneth in der Festung finden

Wenn ihr euch nun wieder zur Festung teleportiert, könnt ihr Kenneth oben auf der Festungsmauer wieder treffen, wo ihr einst den Ritter besiegt habt. Es gibt allerdings immer noch Monster in der Festung, was Kenneth auch direkt im Gespräch mit euch beklagt.

An dieser Stelle endet diese Quest nun fürs Erste. Ob sie noch weitergeht, können wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Guides noch nicht sagen. Im weiteren Gespräch mit Kenneth erfahrt ihr etwa, das er auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger für Godrick ist. Eventuell könnt ihr diesen später im Spiel noch finden und diese Quest weiter führen. Dann werdet ihr eventuell auch von ihm zum Ritter geschlagen, wie er es euch verspricht.

Kenneth Haight töten: Was droppt er?

Wenn ihr Kenneth Haight tötet, lässt er als Beute eine Goldene Saat zurück.

Sobald es weitere Infos zu diesem Charakter gibt, werden wir den Guide entsprechend erweitern. Habt ihr schon mehr herausgefunden? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Wie gut kennst du Dark Souls? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).