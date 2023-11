Elden Ring: Malenia besiegen – Tipps zum Bosskampf

Malenia ist in Elden Ring ein recht starker Boss. In unserem Guide listen wir alle ihre Attacken auf und geben euch Tipps, wie ihr auf sie reagieren solltet. Dadurch sollte euch der Kampf gegen Maleina leichter fallen.

Angriffe gegen Malenia

Um überhaupt zu Malenia gelangen zu können, müsst ihr das Halligbaummedaillon finden und zusammensetzen. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

Malenias Kampf ist in zwei Phasen unterteilt und diese haben es in sich. Beide Phasen haben einen eigenen Lebensbalken, daher müsst ihr diesen insgesamt zwei Mal leeren. Das absolut Schlimmste am Kampf ist: Mit jedem Schlag, den ihr von Malenia kassiert, heilt sie sich selbst. Auch wenn ihr den Angriff abblockt.

Die Geisterasche kann daher entweder euer größter Freund oder euer größter Feind sein. Denn dadurch gewinnt Malenia permanent neues Leben dazu, allerdings kann eure Imitatorträne eine Menge Schaden einstecken und daher als Tank dienen. Malenias erfolgreiche Angriffe werden euch nämlich in der Regel mit zwei bis drei Schlägen ins Jenseits schicken.

Nutzt daher am besten Waffen, die Bluten oder Frost verursachen, wie zum Beispiel gute Katana. Nach einigen Attacken wird der Status aktiviert und Malenia verliert einige Lebenspunkte ohne, dass ihr direkt zuschlagen müsst. Zudem könnt ihr dadurch auch sehr viele Attacken unterbrechen, wenn ihr den richtigen Zeitpunkt zum Status aktivieren trefft.

Hilfreich sind vor allem die beiden Waffen Mohgs Speer und Malikeths schwarze Klinge. Mit den Spezialattacken der Waffen könnt ihr Malenia sehr viel Schaden zufügen, falls sie sich um eure Helfer kümmert.

Ebenso könnt ihr die Anrufung „Fliegenschwarm“ nutzen, welche ihr in einer Höhle in der Nähe von Mohgs Palast finden könnt. Nehmt genügend FP-Fläschchen mit, somit könnt ihr den Zauber permanent durchspawnen und so Malenia zumindest in der ersten Phase in die Knie zwingen.

Malenias Attacken

Folgende Attacken müsst ihr aushalten:

Schwertattacke: Sie schwingt dabei zweimal das Schwert von links nach rechts und macht danach einen schnellen Schritt nach vorne, um euch zu stechen. Rollt hinter Malenia und verpasst ihr einen Schlag in den Rücken.

Sie schwingt dabei zweimal das Schwert von links nach rechts und macht danach einen schnellen Schritt nach vorne, um euch zu stechen. Rollt hinter Malenia und verpasst ihr einen Schlag in den Rücken. Schneller Schwertwirbel: Dabei schwingt Malenia das Schwert mehrmals zügig von links nach rechts und springt kurz in die Luft, um von oben nach unten zu stechen. Geht nach hinten und rollt euch nach ihrer Attacke schnell nach vorne, um einen Treffer zu schaffen.

Dabei schwingt Malenia das Schwert mehrmals zügig von links nach rechts und springt kurz in die Luft, um von oben nach unten zu stechen. Geht nach hinten und rollt euch nach ihrer Attacke schnell nach vorne, um einen Treffer zu schaffen. Aufgeladener Schlag: Dabei hält sie das Schwert mit der rechten Hand für einige Sekunden in der Luft und schlagt dieses zu Boden. Rollt zur Seite und schlagt Malenia von hinten.

Dabei hält sie das Schwert mit der rechten Hand für einige Sekunden in der Luft und schlagt dieses zu Boden. Rollt zur Seite und schlagt Malenia von hinten. Wirbelattacke: Wenn Malenia ihr Schwert links über ihren Kopf nach oben hält und in die Luft springt, lauft ganz schnell weg. Sie startet eine Wirbelattacke nach vorne, die großen Schaden anrichtet. Findet am besten Handbuch (6) des Schimmersteinmetzes (Fundort zeigen wir euch im verlinkten Artikel) und stellt Frosttöpfe her. Werft sie auf Malenia wenn sie in der Luft ist und ihr könnt die Wirbelattacke damit abwehren. Für diesen Tipp bedanken wir uns bei toxicBird7 (Quelle: reddit).

Wenn Malenia ihr Schwert links über ihren Kopf nach oben hält und in die Luft springt, lauft ganz schnell weg. Sie startet eine Wirbelattacke nach vorne, die großen Schaden anrichtet. Findet am besten Handbuch (6) des Schimmersteinmetzes (Fundort zeigen wir euch im verlinkten Artikel) und stellt Frosttöpfe her. Werft sie auf Malenia wenn sie in der Luft ist und ihr könnt die Wirbelattacke damit abwehren. Für diesen Tipp bedanken wir uns bei toxicBird7 (Quelle: reddit). Blumenangriff: Direkt zu Beginn der zweiten Phase schwebt sie von einer Blume umgeben in der Luft und rast auf euch zu. Die Rolle hier muss perfekt getimed sein, sonst trifft Malenia euch. Sobald sie auf dem Boden gelandet ist, müsst ihr nochmal rückwärts ausweichen, da eine kleine Explosion folgt. Lauft danach direkt zu ihr, denn sie wird für einige Sekunden schutzlos sein und kann sich nicht wehren.

Direkt zu Beginn der zweiten Phase schwebt sie von einer Blume umgeben in der Luft und rast auf euch zu. Die Rolle hier muss perfekt getimed sein, sonst trifft Malenia euch. Sobald sie auf dem Boden gelandet ist, müsst ihr nochmal rückwärts ausweichen, da eine kleine Explosion folgt. Lauft danach direkt zu ihr, denn sie wird für einige Sekunden schutzlos sein und kann sich nicht wehren. Fäulnisangriff: Dabei springt sie ein wenig in die Luft und saust mit ihrer Blumenform zum Boden nieder. Auch hier gibt es wieder eine kleine Explosion. Sobald ihr in die Rauchwolke tretet, werdet ihr automatisch mit Fäulnis infiziert.

Dabei springt sie ein wenig in die Luft und saust mit ihrer Blumenform zum Boden nieder. Auch hier gibt es wieder eine kleine Explosion. Sobald ihr in die Rauchwolke tretet, werdet ihr automatisch mit Fäulnis infiziert. Flugattacke: Malenia schwebt in die Luft und lässt das Schwert niedersausen. Weicht nach hinten aus.

Malenia schwebt in die Luft und lässt das Schwert niedersausen. Weicht nach hinten aus. Phantomgeister: Wenn Malenia hoch in die Luft fliegt, wird sie einige Phantomgeister zu euch schicken. Diese verursachen großen Schaden, daher versucht gar nicht auszuweichen. Lauft ans andere Ende der Arena und bleibt nicht stehen, denn Malenia versucht zusätzlich noch eine Schwungattacke.

Sie hat zum Glück nicht viele Attacken, aber diese sind, wie bereits erwähnt, größtenteils tödlich. Wenn ihr einmal das Schema verstanden habt, könnt ihr vielen Angriffen ausweichen und notfalls auf die Imitatorträne zurückgreifen.

Oder ihr spamt wie bereits erwähnt Spezialangriffe oder die Fliegenanrufung permanent auf Malenia, damit sie nieder geht. Mit einer großen Portion Glück habt ihr schließlich auch den schwersten Boss des Spiels besiegt. Als Belohnung erhaltet ihr Malenias Große Rune, das Echo der Fäulnisgöttin und 480.000 Runen, die ihr direkt in einen Stufenaufstieg investieren könnt. Gratulation an euer Durchhaltevermögen!