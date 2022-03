In Elden Ring könnt ihr selber Objekte herstellen und euer Repertoire an Rezepten erweitern, indem ihr Handbücher findet. Von diesen gibt es sehr viele im Spiel zu entdecken und wir sammeln an dieser Stelle für euch die Fundorte für jedes Handbuch.

Werkzeugsatz kaufen & Objekte herstellen

Die Objektherstellung ist zu Beginn im Menü noch ausgegraut, denn ihr müsst zunächst einen Werkzeugsatz besitzen, bevor ihr selber Items craften dürft. Den Werkzeugsatz könnt ihr bei Händler Kalé in der Kirche von Elleh für 300 Runen kaufen.

Nun könnt ihr über den Menüpunkt „Objektherstellung“ mit gefundenen Materialien Items wie etwa Pfeile herstellen. Zu Beginn ist die Auswahl an herstellbaren Objekten allerdings noch relativ gering. Ihr müsst erst mehr Handbücher finden, bevor sich die Auswahl vergrößert.

Jedes Handbuch in Elden Ring finden

Handbücher sind Items, die ihr oft bei Händlern kaufen oder aber in der Spielwelt finden könnt. Jedes Buch schaltet euch ein paar weitere Rezepte frei. Im Folgenden listen wir euch die Fundorte für alle Handbücher auf und verraten, welche Rezepte sie freischalten.

Handbücher des nomadischen Kriegers

Handbuch (1&2) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr bei Händler Kalé in der Kirche von Elleh für jeweils 500 Runen kaufen.

Die Handbücher schalten folgende Rezepte frei:

Handbuch (1) des nomadischen Kriegers Knochenpfeil Knochenpfeil (Gefiedert) Knochenbolzen

Handbuch (2) des nomadischen Kriegers Glühstein Geräuchertes belebendes Fleisch Geräuchertes belebendes weißes Fleisch



Handbuch (3) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim nomadischen Händler im Norden von Limgrave für 600 Runen kaufen.

Das Handbuch (3) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Eingelegter Schildkrötenhals

Knochen-Giftpfeil

Knochen-Giftpfeil (Gefiedert)

Knochen-Giftbolzen

Handbuch (4) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche am Wegesrand mitten im Nebelwald. Direkt neben dem Baum, an dem der große Runenbär seine Krallen wetzt.

Das Handbuch (4) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Stinktopf

Stinktopf mit Kordel

Handbuch (5) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim nomadischen Händler im Südosten des Nebelwalds für 1.500 Runen kaufen.

Das Handbuch (5) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Bestienköder-Topf

Handbuch (6) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche im dunklen Raum von Festung Haight südöstlich vom Nebelwald in Limgrave.

Das Handbuch (6) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Blutfett

Blutfett mit Kordel

Blutknochenpfeil

Blutknochenpfeil (Gefiedert)

Blutknochenbolzen

Handbuch (7) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei der Leiche, die am Rande der zerstörten Brücke sitzt, die östlich an Schloss Sturmschleier vorbei führt.

Das Handbuch (7) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Weiche Baumwolle

Blutstillende Boli

Regenbogensteinpfeil

Handbuch (8) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche innerhalb der Höhle des Gräberwalls auf der Halbinsel der Tränen.

Das Handbuch (8) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Giftfett

Giftfett mit Kordel

Handbuch (9) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche innerhalb der Katakomben des Gräberwalls auf der Halbinsel der Tränen. Die Leiche befindet sich hinter einem versiegelten Bereich, für den ihr einen Steinschwertschlüssel benötigt.

Das Handbuch (9) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Grolltopf

Handbuch (10) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche auf den Burgmauern von Schloss Sturmschleier.

Das Handbuch (10) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Sturmschwingen-Knochenpfeil

Handbuch (11) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim nomadischen Händler nahe dem Seeufer von Liurnia im Süden für 1.500 Runen kaufen.

Das Handbuch (11) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Kristallwurfpfeil

Zaubersichere Trockenleber

Knochensplitterpfeil

Handbuch (12) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche in der Rosenkirche südlich der Akademie Raya Lucaria in Liurnia.

Das Handbuch (12) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Blutfluchtopf

Handbuch (13) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim nomadischen Händler direkt nördlich der Kirche von Bellum in Liurnia für 2.000 Runen kaufen.

Das Handbuch (13) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Knochengroßpfeil

Knochengroßpfeil (Gefiedert)

Knochenballistenbolzen

Handbuch (14) des nomadischen Kriegers

Findet ihr bei einer Leiche in der schwelenden Kirche im Nordwesten von Caelid.

Das Handbuch (14) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Gifttopf

Gifttopf mit Kordel

Giftknochenwurfpfeil

Handbuch (15) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim nomadischen Händler südlich am Wegesrand in Caelid für 4.000 Runen kaufen.

Das Handbuch (15) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Fäulnisknochenpfeil

Fäulnisknochenpfeil (Gefiedert)

Fäulnisknochenbolzen

Handbuch (16) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim Einsiedlerhändler in der Unterwelt von Ainsel für 2.500 Runen kaufen.

Das Handbuch (16) des nomadischen Kriegers schaltet folgende Rezepte frei:

Frost tauende Boli

Stimulierende Boli

Handbuch (17&18) des nomadischen Kriegers

Könnt ihr beim verlassenen Händler in der Unterwelt von Siofra für 1.000 bzw. 6.000 Runen kaufen. Bei diesem Händler könnt ihr auch eine Larventräne zum Umskillen erwerben. Da der Händler relativ gut versteckt ist, zeigen wir euch den genauen Fundort im folgenden Video:

Die Handbücher schalten folgende Rezepte frei:

Handbuch (17) des nomadischen Kriegers Seife Öltopf Öltopf mit Kordel

Handbuch (18) des nomadischen Kriegers Geräuchertes gesprenkeltes Fleisch Geräuchertes gesprenkeltes weißes Fleisch



Handbücher des Rüstungsschmieds

Handbuch (1) des Rüstungsschmieds

Findet ihr bei einer Leiche mitten in einem Soldatenlager zentral in Limgrave.

Das Handbuch (1) des Rüstungsschmieds schaltet folgende Rezepte frei:

Feuerfett

Feuerfett mit Kordel

Feuersichere Trockenleber

Handbuch (2) des Rüstungsschmieds

Könnt ihr beim nomadischen Händler an der südwestlichen Küste für 600 Runen kaufen.

Das Handbuch (2) des Rüstungsschmieds schaltet folgende Rezepte frei:

Knochen-Feuerpfeil

Knochen-Feuerpfeil (Gefiedert)

Knochen-Feuerbolzen

Neutralisierende Boli

Handbuch (3) des Rüstungsschmieds

Könnt ihr beim nomadischen Händler im Südosten des Nebelwalds für 2.000 Runen kaufen.

Das Handbuch (3) des Rüstungsschmieds schaltet folgende Rezepte frei:

Besseres Fleisch

Handbücher des Schimmersteinmetzes

Handbuch (1) des Schimmersteinmetzes

Findet ihr bei einer Leiche im Soldatenlager südlich vom Seeufer in Liurnia.

Das Handbuch (1) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Kuckucks-Schimmerstein

Handbuch (2) des Schimmersteinmetzes

Findet ihr bei einer Leiche direkt beim Ort der Gnade in den Ruinen von Laskyar in Liurnia.

Das Handbuch (2) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Frostfett

Handbuch (3) des Schimmersteinmetzes

Findet ihr in einer Truhe auf halber Höhe im Aussichtsturm der Hochstraße im Osten von Liurnia.

Das Handbuch (3) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Albinauric-Topf

Handbuch (4) des Schimmersteinmetzes

Findet ihr in einer Truhe in einem Glockenturm nordwestlich vom Ort der Gnade in der Torstadt der Akademie.

Das Handbuch (4) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Magietopf

Magietopf mit Kordel

Schildfett

Handbuch (5) des Schimmersteinmetzes

Findet ihr in einer Truhe in der Akademie Raya Lucaria in Liurnia. Biegt nach dem Ort der Gnade „Schulklassenraum“ links in die Sackgasse ab, um die Truhe zu entdecken.

Das Handbuch (5) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Magiefett

Magiefett mit Kordel

Zauberknochenpfeil

Zauberknochenpfeil (Gefiedert)

Zauberknochenbolzen

Handbuch (6) des Schimmersteinmetzes

Findet ihr bei einer Leiche im Raum des südöstlichsten Turms von Haus Caria im Nordwesten von Liurnia.

Das Handbuch (6) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Frosttopf

Handbuch (7) des Schimmersteinmetzes

Könnt ihr beim Carianischen Diener Pidia in Haus Caria in Liurnia für 2.500 Runen kaufen. Sein Standort ist etwas versteckt, weshalb wir ihn euch im folgenden Video zeigen:

Das Handbuch (7) des Schimmersteinmetzes schaltet folgende Rezepte frei:

Eisknochenpfeil

Eisknochenpfeil (Gefiedert)

Eisknochenbolzen

Handbücher des Missionars

Handbuch (1) des Missionars

Könnt ihr bei Händler Kalé in der Kirche von Elleh für 1.000 Runen kaufen.

Das Handbuch (1) des Missionars schaltet folgende Rezepte frei:

Weihwassertopf

Weihwassertopf mit Kordel

Handbuch (2) des Missionars

Könnt ihr bei Patches in der Trübflusshöhle in Limgrave für 800 Runen kaufen. Ihr müsst ihn erst als Händler freischalten, damit er euch das Handbuch verkauft. Wie ihr das macht, seht ihr im folgenden Video:

Das Handbuch (2) des Missionars schaltet folgende Rezepte frei:

Schriftstein

Gnadenimitator

Goldener Federtierfuß

Handbuch (3) des Missionars

Findet ihr bei einer Leiche in der schwelenden Kirche im Nordwesten von Caelid.

Das Handbuch (3) des Missionars schaltet folgende Rezepte frei:

Silberner Federtierfuß

