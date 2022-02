In Elden Ring könnt ihr umskillen und eure Punkte zurücksetzen. Dies funktioniert allerdings erst ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel und ihr müsst dafür zudem das Item Larventräne finden. An dieser Stelle zeigen wir, wie ihr eure Punkte neu verteilen könnt und die Fundorte von Larventränen.

Achtung Spoiler: Um euch zu erklären, wie ihr umskillen könnt, lassen sich leichte Spoiler leider nicht vermeiden. Wenn ihr also noch nicht die Akademie von Raya Lucaria im Seenland von Liurnia abgeschlossen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr jetzt nicht weiterlesen!

So könnt ihr in Elden Ring umskillen (Wiedergeburt)

Um eure Attribute zurücksetzen zu können, müsst ihr zunächst einen gewissen Spielfortschritt erreicht haben. Genauer gesagt müsst ihr in der Region Liurnia nördwestlich von Limgrave die Akademie von Raya Lucaria mitten im See besuchen. Ihr müsst hier dann am Ende den zweiten großen Boss im Spiel „Rennala, Königin des Vollmonds“ besiegen.

Anschließend könnt ihr dann in der großen Bibliothek mit Rennala reden und den Menüpunkt „Wiedergeburt“ wählen, um eure Punkte neu zu verteilen. Allerdings benötigt ihr dafür jedes Mal das Item Larventräne, welches ihr an verschiedenen Stellen in der Spielwelt finden könnt.

Beachtet dabei, dass ihr nicht eure Stufe zurücksetzen könnt, sondern nur alle bisher erreichten Punkte durch Stufenanstiege neu verteilen dürft.

Fundorte von Larventränen

Jede Larventräne ermöglicht euch die Wiedergeburt und Neuzuweisung eurer Skillpunkte. Im Folgenden beschreiben wir euch Fundorte von Larventränen. Sobald wir mehr finden, werden wir diesen Guide entsprechend erweitern.

#1 Larventräne von verpflanztem Spross

Direkt südlich vom Ort der Gnade „Herabgestürzte Ruinen des Seenlands“ südlich der Akademie, könnt ihr einen Pavillon entdecken. Etwas westlich davon patrouilliert ein großes Langustenmonster umher. Wenn ihr dieses tötet, gibt es sich als verpflanzter Spross zu erkennen, den ihr besiegen könnt, um als Beute eine Larventräne zu erhalten.

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Fundort der Languste mit der Larventräne:

Elden Ring: Fundort einer Larventräne in Liurnia

#2 Larventräne vom abgeschiedenen Händler in Siofra

Bei einem abgeschiedenen Händler in Siofra könnt ihr eine Larventräne für 3.000 Runen kaufen. Siofra könnt ihr beispielsweise über den Brunnen im Nebelwald von Limgrave betreten. Der Händler ist äußerst gut versteckt, weswegen wir euch seinen Standort im folgenden Video zeigen:

Elden Ring: Abgeschiedenen Händler mit Larventräne finden

