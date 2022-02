Wenn ihr in Elden Ring einen NPC oder Händler angegriffen habt, verteidigen diese sich und stehen euch für Quests oder Verkäufe nicht mehr zur Verfügung. Allerdings könnt ihr um Vergebung bitten und Absolution erhalten. Wie ihr das macht und den dafür benötigten Himmelstau finden könnt, erfahrt ihr hier.

So erhaltet ihr Absolution in der Kirche der Gelübde

In Elden Ring ist es äußerst einfach, es sich mit NPCs oder Händlern zu verscherzen. Dabei reicht es manchmal schon aus, wenn ihr nur in ihrer Nähe Waffentalente oder Zauber auslöst, damit sie unfreundlich werden und euch angreifen. Damit ihr dann wieder mit ihnen interagieren könnt, müsst ihr um Vergebung bitten. Dies könnt ihr in der Kirche der Gelübde machen.

Die Kirche befindet sich im Seenland von Liurnia nordwestlich von Limgrave. In dieses Gebiet solltet ihr euch aber erst wagen, nachdem ihr Schloss Sturmschleier hinter euch gebracht habt. In Luirnia könnt ihr euch dann innerhalb des Sees rechts halten und bei einem Windwirbel mit eurem Pferd auf die Klippen rechts springen. Reitet dann immer weiter Richtung Norden die Klippen entlang, bis ihr zur Kirche der Gelübde kommt.

In der Kirche steht eine Statue. Tretet heran und drückt die Interaktionstaste zum „Büßen“. Sofern ihr einen Himmelstau habt, wird dieser nun verbraucht und alle eure Sünden werden euch vergeben. Normale NPCs und Händler lassen sich nun wieder ansprechen und greifen euch nicht mehr an.

Fundorte von Himmelstau

Für jede Absolution bei der Statue benötigt ihr einen Himmelstau. Diese Items sind selten und lassen sich nur an wenigen Stellen in der Spielwelt finden. Im Folgenden beschreiben wir euch einige Fundorte von Himmelstau. Sobald wir mehr gefunden haben, werden wir den Guide entsprechend erweitern.

#1 Himmelstau vor dem Tor zur Akademie

Für diesen Himmelstau müsst ihr zunächst den Schimmersteinschlüssel für die Akademie gefunden haben und durch das versiegelte Eingangstor gegangen sein. Hier könnt ihr dann den Ort der Gnade „Haupttor der Akademie“ aktivieren.

Geht aber jetzt nicht in die Akademie, sondern schwingt euch auf euer Pferd und reitet durch das soben gekommene Portal. Folgt dem langen Weg bis zur Rückseite des Eingangstors. Hier könnt ihr einen Himmelstau finden. Aber Vorsicht, wenn ihr euch dem Item nähert, wird euch ein starker Feind angreifen. Erledigt diesen besser zuerst oder reitet direkt schnell wieder weg.

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Weg zum Himmelstau:

#2 Himmelstau in Ainsel

Einen weiteren Himmelstau könnt ihr in der Unterwelt von Ainsel finden. Zugang erhaltet ihr über den Brunnenboden an der Ainsel, der sich direkt östlich der Kirche der Gelübde unterhalb an der Küste befindet. In Ainsel müsst ihr euch dann durch einen Ameisenbau bis zu den Uhl-Palastruinen vorarbeiten, um zum Himmelstau zu gelangen.

Da der Fundort etwas versteckt ist, zeigen wir euch diesen im folgenden Video ganz genau:

#3 Himmelstau beim Einsiedlerhändler in Ainsel

Nur einen Raum weiter vom letzten Himmelstau entfernt, könnt ihr den Einsiedlerhändler entdecken, der euch einen Himmelstau für 7.500 Runen verkauft. Allerdings sitzt er einem Raum, der oberhalb von einem großen Monster bewacht wird. Nutzt daher am besten in der Höhle vorher den Geheimweg rechts und schleicht euch über die Säule bis hinauf zum Monster, wo ihr es leichter töten könnt.

