Nahe dem Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ in Schloss Sturmschleier von Elden Ring könnt ihr eine leuchtende Stein-Statue finden, die unzerstörbar scheint. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr sie zerstören könnt und so an den Loot kommt.

Leuchtende Statue in Schloss Sturmschleier zerstören

Wenn ihr Schloss Sturmschleier durchquert habt, wird euch die leuchtende Statue am Boden im Innenhof mit den vielen Soldaten bestimmt aufgefallen sein. Sie befindet sich kurz vor dem Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“.

Ein leuchtender Riss in der Statue deutet an, dass sie wohl zerstörbar ist, aber keine eurer Waffen wird hier Wirkung zeigen. Es hilft auch nicht, den nahen Oger-Feind zur Statue zu locken, denn auch sein großes Schwert vermag es nicht, die Statue zu zerstören.

Stattdessen müsst ihr den großen Troll, der weiter im Osten auf dem langen kurvigen Weg steht, bis zur Statue locken, damit er sie zerstört. Dies ist ein ganz schön langer Weg, den wir euch im folgenden Video zeigen:

Zunächst solltet ihr den Oger und den Hund neben ihm töten. Lauft dann Richtung Nordosten auf den langen blockierten Weg. Hier sind zwei Sturmvögel und ein Soldat, die euch angreifen werden. Erledigt diese ebenfalls und folgt dem Weg der dann nach links bis zum Troll mit zwei Soldaten daneben führt. Rechts des Weges befindet sich hier übrigens auch eine goldene Saat.

Tötet die Soldaten neben dem Troll und lasst euch dann von ihm verfolgen. Lockt ihn so Stück für Stück bis zur leuchtenden Statue zurück. Es reicht dann bereits aus, wenn er nur über diese läuft, damit sie zerstört wird und den Loot freigibt. Konzentriert euch dann erst darauf, den Troll zu beseitigen oder rastet beim Ort der Gnade, damit er euch in Ruhe lässt.

Belohnung in der leuchtenden Statue

In der Statue befinden sich 5x Schmiedestein (1) und 1x Schmiedestein (2). Eine gute Ausbeute also, mit der ihr eure Waffen verstärken könnt. Habt ihr noch Probleme mit der leuchtenden Statue in Elden Ring? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren!

