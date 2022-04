Elden-Ring-Spieler werden derzeit aus einem skurrilen Grund gebannt: FromSoftware bestraft Gamer, die verbotene Unterwäsche im Inventar tragen. Hacker nutzen dieses Kuriosum aus und versuchen andere Spieler damit reinzulegen.

In Elden Ring versuchen Hacker derzeit, andere Spieler in Schwierigkeiten zu bringen – und zwar durch das diskrete Platzieren von verbotener Unterwäsche. Wenn ihr die Unterhose von NPC Fia („Deathbed Smalls“) in eurem Spiel findet, solltet ihr in jedem Fall davon Abstand nehmen, denn FromSoftware bestraft den Besitz des Höschens mit einem Bann.

In unserem Guide führen wir euch Schritt für Schritt durch eure Begegnung mit Fia und erklären, was es mit dem Segen des Firmaments auf sich hat.

Elden Ring: Verbotene Unterwäsche sorgt für Ärger

FromSoftware hat in Elden Ring tragbare Unterwäsche programmiert, diese jedoch noch vor dem Release aus dem Spiel entfernt. Das ziemlich knapp geschnittene Kleidungsstück, das ursprünglich dem NPC Fia gehören sollte, wurde allerdings von Hackern gefunden und wiederhergestellt. (Quelle: spieletipps)

Nun geben sich die Hacker allerdings nicht damit zufrieden, das Höschen selbst zu tragen, sondern hinterlassen es bei Invasionen in den Spielen anderer Gamer. Wenn diese dann die Unterwäsche aufheben sollten, könnte dies zu einem Bann durch FromSoftware führen, die dieses Thema offensichtlich ziemlich ernst nehmen. Somit versuchen die Hacker also, andere Spieler mit der Unterwäsche hinters Licht zu führen.

FromSoftware: Bann trifft manche Spieler überraschend

Im Subreddit von Elden Ring haben sich in den letzten Tagen die Meldungen von Spielern gehäuft, die von FromSoftware mit einem Softban für den Besitz von Fias Unterwäsche bedacht wurden – obwohl sich viele von ihnen zunächst überhaupt nicht über den Grund für die Strafe bewusst waren. Sie hatten das Item einfach aufgehoben, ohne es vorher genauer zu recherchieren.

Der Softban bedeutet, dass Spieler 180 Tage lang von FromSoftware auf eine Quarantäne-Liste gesetzt werden. Wer auf dieser Liste landet, darf nicht mehr an den allgemeinen Multiplayer-Funktionen teilnehmen, sondern nur mit anderen Spielern auf der Liste interagieren.

