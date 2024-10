Silent Hill 2 Remake: New Game Plus – das ändert sich im Spiel

Nachdem ihr Silent Hill 2 Remake durchgespielt habt, schaltet ihr das New Game+ frei. Nicht alles, was im normalen Durchgang möglich war, könnt ihr jetzt tun und einige tolle Features kommen dazu. Wir erklären euch den Modus "Neues Spiel Plus" im Remake.

Das ist möglich in New Game Plus

Sicherlich ist noch nicht alles bekannt, was sich im neuen Spiel Plus des Remakes von Silent Hill 2 verändert. Auch beim Original hat es lange gedauert, bis die Community alle Geheimnisse herausgefunden und geteilt hat. Doch Folgendes können wir euch schon bestätigen.

Im New Game Plus schaltet ihr wieder eine Kettensäge frei. Sie gilt als die beste Waffe und lässt euch selbst Bosse einfach besiegen. Folgt dem Link, um zu erfahren, wie ihr sie freischaltet.

und lässt euch selbst Bosse einfach besiegen. Folgt dem Link, um zu erfahren, wie ihr sie freischaltet. Mit dem ersten Durchgang, den ihr im besten Fall mit dem Ende "Im Wasser" abgeschlossen habt, schaltet ihr weitere Enden für das Spiel frei.

für das Spiel frei. Diese Enden könnt ihr erreichen, indem ihr New Game Plus startet und die Gegenstände findet, die euch zu den Enden führen. Es gibt also neue Items zu finden.

zu finden. Es gibt neue Dokumente und Notizen , die euch auf die neuen Gegenstände hinweisen. Insbesondere im Gebiet Eastern South Vale.

, die euch auf die neuen Gegenstände hinweisen. Insbesondere im Gebiet Eastern South Vale. Ihr könnt das Spiel jetzt in einigen neuen Grafikmodi spielen, die ihr im Menü auswählen könnt.

Das ist in NG+ nicht möglich

Alle Waffen und Heilmittel werden wieder verworfen und ihr müsst sie neu finden und einsammeln.

werden wieder verworfen und ihr müsst sie neu finden und einsammeln. Der Fortschritt beim Sammeln von Sammelobjekten für die Trophäen wird nicht in NG+ übernommen.

für die Trophäen wird nicht in NG+ übernommen. Neue Gegenstände in NG+ führen zur Verwirrung bei den Sammel-Trophäen. Es gilt, wenn ihr im ersten Durchgang alle relevanten Objekte findet, schaltet ihr die entsprechenden Trophäen frei.

So startet ihr Neues Spiel Plus

Nachdem ihr Silent Hill 2 Remake einmal durchgespielt habt, schaltet ihr den Modus New Game Plus frei. Dabei ist es nicht von Bedeutung, mit welchem Ende ihr das Spiel abgeschlossen habt.

Um NG+ zu starten, wählt im Menü "Neues Spiel" und klickt bei "Spielmodus" nach rechts, um zu "Neues Spiel +" zu gelangen. Das folgende Bild zeigt euch die Einstellung.

Hier könnt ihr "Neues Spiel+" starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr habt das Original gespielt und findet das Remake gut oder schlecht? Wie auch immer, ihr habt sicher eine Theorie zu den Geheimnissen in Silent Hill 2. Nehmt an der Umfrage teil und sagt, welche richtig ist:

Welche Theorien zu Silent Hill 2 sind richtig?

