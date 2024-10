Silent Hill 2 Remake: Elle Enden in nur 2 Spieldurchgängen

In Silent Hill 2 Remake gibt es insgesamt acht Enden. Sechs davon wurden aus dem Original übernommen und zwei sind neu. Wir zeigen euch, wie ihr alle acht Enden in nur zwei Spieldurchgängen freischalten werdet.

Wesentliches zu den Enden von Silent Hill 2 Remake

Nur die klassischen Enden sind für die Trophäen in Silent Hill 2 Remake relevant. Für das Freischalten der anderen beiden erhaltet ihr kein Achievement.

sind für die Trophäen in Silent Hill 2 Remake relevant. Für das Freischalten der anderen beiden erhaltet ihr kein Achievement. Im ersten Spieldurchgang könnt ihr nur die drei Enden "Verlassen", "Maria" und "Im Wasser" freischalten.

"Verlassen", "Maria" und "Im Wasser" freischalten. Von den drei Enden müsst ihr im ersten Spieldurchgang mindestens zwei freischalten , wobei "Im Wasser" unbedingt dabei sein muss.

, wobei "Im Wasser" unbedingt dabei sein muss. Durch "Im Wasser" schaltet ihr einen Gegenstand für NG+ frei, ohne den ihr das Ende "Stille" nicht erreichen könnt.

für NG+ frei, ohne den ihr das Ende "Stille" nicht erreichen könnt. Die ersten drei Enden im ersten Spieldurchgang sind von vielen Faktoren bedingt, die trotz Bemühungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen können. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch so gut wie möglich an die Anleitung haltet.

können. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch so gut wie möglich an die Anleitung haltet. Die restlichen Enden werden von Gegenständen beeinflusst , die ihr in NG+ finden und anwenden könnt. Das gestaltet das Freischalten einfacher.

, die ihr in NG+ finden und anwenden könnt. Das gestaltet das Freischalten einfacher. Um alle Enden zu erreichen, ist es wichtig, dass ihr an einer bestimmten Stelle einen Speicherstand anlegt. Es gibt nur einen Moment im Spiel, an dem ihr anstatt an einem roten Quadrat an neun Quadraten speichert. Dieser Speicherstand ist relevant für die Enden. Das folgende Bild zeigt euch, wie die Stelle aussieht: © Screenshot GIGA

Enden beim ersten Spieldurchgang

Um alle drei Enden im ersten Durchlauf freizuschalten, müsst ihr bis zu dem letzten Speicherstand auf bestimmte Aktionen verzichten, andere müsst ihr wiederum durchführen.

Selbst dann ist nicht garantiert, dass alles hundertprozentig aufgeht. Solltet ihr eines der Enden nicht freigeschaltet haben, dann könnt ihr es im zweiten Durchgang nachholen. Denkt daran, dass es wichtig ist, das Ende "Im Wasser" zu bekommen. Haltet euch an die folgenden Punkte:

Das müsst ihr tun

Es gibt optionale Gesprächsmöglichkeiten , wenn ihr mit Maria Silent Hill erkundet. Nutzt so viele wie möglich, zum Beispiel im Motel, wenn sie die Kleidung aus dem Originalspiel in der Hand hält, vor Villa Baldwin und beim Versuch, den Geschichtsverein zu betreten.

, wenn ihr mit Maria Silent Hill erkundet. Nutzt so viele wie möglich, zum Beispiel im Motel, wenn sie die Kleidung aus dem Originalspiel in der Hand hält, vor Villa Baldwin und beim Versuch, den Geschichtsverein zu betreten. Achtet darauf, dass Maria so wenig Schaden wie möglich abbekommt.

wie möglich abbekommt. Im Krankenhaus und im Labyrinth trennt sich Maria von euch. Schaut zwischendurch nach ihr und sprecht mit ihr, bevor ihr die Bereiche abschließt.

und sprecht mit ihr, bevor ihr die Bereiche abschließt. Im Lakeview Hotel werdet ihr einen reifen und einen faulen Apfel finden. Zudem findet ihr ein Rätsel vor einem Spiegel, bei dem ihr einen Gegenstand auf einen Teller legen könnt. Legt den reifen Apfel auf den Teller.

Legt einen sicheren Speicherstand an der Stelle mit den sechs roten Vierecken an.

an der Stelle mit den sechs roten Vierecken an. Am Ende von Silent Hill 2 Remake werdet ihr ein rostfarbenes und ein scharlachrotes Ei in zwei Türen einlegen müssen. Geht durch die Tür mit dem scharlachroten Ei.

Das solltet ihr vermeiden

Ihr dürft die Verletzungen von James nicht vernachlässigen . Sobald der Bildschirm zeigt, dass ihr verletzt seid, müsst ihr euch heilen.

. Sobald der Bildschirm zeigt, dass ihr verletzt seid, müsst ihr euch heilen. Untersucht nicht das Messer von Angela, den Brief und das Foto von Mary nicht im Inventar. Ihr findet die Gegenstände unter "Persönliches" . Lasst von diesem Menüpunkt am besten die Finger.

. Lasst von diesem Menüpunkt am besten die Finger. Vor dem letzten Bosskampf hört ihr einen Monolog von Mary, während ihr einen Flur entlanglauft. Ignoriert es und hört es euch nicht bis zum Ende an. Rennt dafür bis zum Ende des Flurs und verlasst ihn.

Auf diese Weise solltet ihr das Ende "Maria" erreichen. Im nächsten Schritt versucht ihr "Verlassen" und "Im Wasser" freizuspielen. Folgt dafür den nächsten Punkten.

"Verlassen" und "Im Wasser" freispielen

Ladet den Speicherstand neu und versucht das "Verlassen"-Ende freizuschalten.

und versucht das "Verlassen"-Ende freizuschalten. Untersucht hierfür zunächst mehrfach (mindestens dreimal, sicherheitshalber öfter) das Foto und den Brief von Mary im Inventar unter "Persönliches".

im Inventar unter "Persönliches". Hört Mary bei ihrem Monolog vor dem letzten Boss-Kampf bis zum Ende zu.

vor dem letzten Boss-Kampf bis zum Ende zu. Heilt euch immer, wenn ihr sichtbar verletzt seid und spielt das Spiel durch.

Auf diese Weise solltet ihr das Ende "Verlassen" freigespielt haben. Sollte es nicht funktionieren, nehmt es such für den zweiten Spieldurchgang vor. Ignoriert dann Maria im Spiel komplett (keine Gespräche, keine Besuche), untersucht niemals das Messer von Angela im Menü, stattdessen aber häufig den Brief und das Foto von Mary. So geht es aber erstmal mit dem ersten Spieldurchgang weiter:

Ladet den Speicherstand neu , um das Ende "Im Wasser" freizuschalten.

, um das Ende "Im Wasser" freizuschalten. Untersucht Angelas Messer im Inventar unter "Persönliches" ganz oft. Hier gilt, zu oft gibt es nicht, es gibt nur zu selten.

unter "Persönliches" ganz oft. Hier gilt, zu oft gibt es nicht, es gibt nur zu selten. Ab jetzt muss eure Gesundheit immer im roten Bereich sein. Es wirkt dadurch so, als wäre James kurz vor dem Sterben und es würde ihn nicht interessieren.

sein. Es wirkt dadurch so, als wäre James kurz vor dem Sterben und es würde ihn nicht interessieren. Lasst euch von den Pyramid-Heads also ordentlich verhauen und verlasst den Raum über die Tür mit dem rostfarbenen Ei .

. Hört euch den gesamten Monolog von Mary vor dem letzten Boss-Kampf an.

Auf diese Weise solltet ihr das Ende "Im Wasser" freigeschaltet haben. Für die übrigen Enden startet ihr einen neuen Spieldurchgang im Modus "Neues Spiel Plus".

Enden beim zweiten Spieldurchgang

Ist es euch gelungen, die drei Enden beim ersten Spieldurchgang freizuschalten, dann müsst ihr euch nur noch auf das Sammeln von relevanten Gegenständen konzentrieren. Startet dafür einen neuen Durchgang im Modus "Neues Spiel Plus".

Wir listen nachfolgend die Fundorte aller Gegenstände, die für alle restlichen Enden relevant sind, in ihrer Erscheinensreihenfolge im Spiel auf, sodass ihr nichts verpasst.

Zudem helfen wir euch dabei, den relevanten Speicherstand zu setzen, der sich dieses Mal an einer früheren Stelle befindet, nämlich im Lakeview Hotel. Geht wie folgt vor:

Für das Ende "Wiedergeburt": Zu Beginn von Silent Hill 2 Remake trefft ihr auf dem Friedhof Angela. Schaut euch nach der Videosequenz gut um. Neben einem Baum findet ihr einen alleinstehenden Grabstein und davor das Buch "Blutrote Zeremonie". Sammelt es ein. Für das Ende "Stille": Sammelt die Kettensäge ein und lauft weiter, bis ihr hinter einem Tunnel durch ein Tor hindurchlauft. Links steht ein grünes Auto. Schlagt die Scheibe mit der Kettensäge ein und sammelt "Schlüssel der Trauer" ein. Der orange Punkt auf dem Bild markiert den Fundort: © Screenshot GIGA Für das Ende "Hund": Links neben Big Jays, im Ostteil von South Vale, findet ihr eine Tierhandlung. Betretet sie und lauft zum Raum dahinter. Öffnet die Tür und sammelt "Abgebrochener Schlüssel" ein. Das Bild zeigt euch den Fundort. © Screenshot GIGA Für das Ende "UFO": Verlasst die Tierhandlung und lauft zum Juwelier direkt daneben. Schlagt die Schaufensterscheibe ein und schnappt euch den blauen Edelstein. Für das Ende "UFO": Wenn ihr auf dem Dach der Soul Street Apartments seid, geht in euer Inventar und untersucht den blauen Edelstein. Wenn er leuchtet, ist der Teil erledigt. Das müsst ihr an allen Orten, an denen ein weißes Auge aufgemalt ist, wiederholen. Hier ist es ein Metallcontainer und Ort #1. Für das Ende "UFO": Nachdem ihr auf dem Steg Maria getroffen und die Videosequenz zu Ende gesehen habt, lauft ihr nicht sofort hinterher. Interagiert wieder mit dem blauen Edelstein in eurem Menü (Ort #2). Für das Ende "Glückseligkeit": Im Westteil von South Vale findet ihr am Ende der Nathan St. eine Notiz bei einer Leiche. Darin steht der Code 1887. Mit diesem könnt ihr den Tresor am Tresen der Kegelbahn öffnen und euch den verrosteten Schlüssel schnappen. Verpasst ihr es beim ersten Aufenthalt, könnt ihr es auch nach dem Krankenhaus erneut versuchen. © Screenshot GIGA Für das Ende "Wiedergeburt": Weiter im Westteil von South Vale begebt ihr euch zur Villa Baldwin. Dort, auf der Veranda, findet ihr auf einem runden Tisch das geweihte Öl. Sammelt es ein. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Für das Ende "Hund": Ein Stückchen weiter hinter der Villa könnt ihr ein weißes Tor zwischen zwei Häusern öffnen und den Garten betreten. Ihr erkennt das Tor an einem Hundeknochen, der daran befestigt ist. Sucht in der Hundehütte im Garten nach dem zweiten abgebrochenen Schlüsselteil. © Screenshots und Bearbeitung GIGA Für das Ende "Hund": Kombiniert in eurem Inventar beide abgebrochene Schlüsselteile zum "Hundeschlüssel". Für das Ende "Glückseligkeit": Im Garten des Krankenhauses könnt ihr durch ein Loch in den Pavillon klettern. Auf der Sitzbank findet ihr die kleine Truhe. Sammelt sie ein. © Screenshots und Bearbeitung GIGA Für das Ende "Glückseligkeit": Kombiniert die kleine Truhe mit dem verrosteten Schlüssel, um die Flasche mit der Bezeichnung "Weiße Claudia" aus der Truhe herauszuholen. Für das Ende "Wiedergeburt": Wenn ihr im Geschichtsverein seid und in den Raum mit dem Gemälde von Pyramid Head hineingeht, biegt gleich links ab und schaut zur linken Wand. In der Aussparung findet ihr den Obsidian-Kelch. Schnappt ihn euch. © Screenshots und Bearbeitung GIGA Für das Ende "UFO": Nachdem ihr das Boot zum Lakeview Hotel betreten habt, fahrt ihr auf ein Licht zu. Beim Steg am Hotel angekommen, steigt ihr aus und müsst an dieser Stelle wieder mit dem blauen Edelstein im Menü interagieren (Ort #3). Speicherstand! Habt ihr alle vorherigen Punkte befolgt, müsst ihr jetzt den letzten Speicherstand anlegen. Löst das Rätsel "Spieldose" in der Eingangshalle des Hotels und schnappt euch "Korridorschlüssel, 3F". Legt anschließend den Speicherstand an, den ihr ab sofort nicht aus den Augen verlieren dürft. Ende "Hund" sehen: Auf Ebene 3F des Lakeview Hotels findet ihr das Zimmer "Aussichtsraum". Öffnet es mit dem "Hundeschlüssel" und das "Hund"-Ende beginnt. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Ende "UFO" sehen: Ladet den Speicherstand und begebt euch zum Raum 312. Interagiert gleich mit dem blauen Edelstein, bevor ihr in dem Raum etwas anderes macht und das "UFO"-Ende beginnt. Ende "Glückseligkeit" sehen: Ladet den letzten Speicherstand und begebt euch zum Raum 312. Bevor ihr euch das Videoband anschaut, müsst ihr mit der Flasche "Weiße Claudia" im Inventar interagieren und die Flüssigkeit trinken. Schaut euch das Videoband an und das "Glückseligkeit"-Ende beginnt. Ende "Stille" sehen: Ladet den Speicherstand und spielt das Spiel normal weiter, bis ihr in der Anderswelt im Lakeview Hotel seid. Ihr könnt auf Ebene 1F den Mitarbeiterbereich betreten. Begebt euch zum "Zimmer des Managers" (siehe Karte unten) und interagiert mit dem Safe. Verwendet "Schlüssel der Trauer" für das Schloss und gebt den Code 314 ein. Schnappt euch die Postkarte und interagiert mit ihr im Inventar, damit das "Stille"-Ende beginnt. © Screenshot und Bearbeitung GIGA Ende "Wiedergeburt" sehen: Ladet den Speicherstand und begebt euch zum Fundbüro. In einem Regal, in dem im ersten Spieldurchgang die "Fundbüro-Notiz" lag, findet ihr jetzt das Buch "Verlorene Erinnerungen". Sammelt den Gegenstand ein und spielt Silent Hill 2 Remake zu Ende. Sobald ihr alle vier Gegenstände für das Ende "Wiedergeburt" im Inventar habt, wird dieses Ende eintreten und alle anderen werden ignoriert.

Damit solltet ihr alle Enden von Silent Hill 2 Remake gespielt haben. Solltet ihr beim ersten Spieldurchgang eines der drei ersten Enden verpasst haben, könnt ihr den Speicherstand im Lakeview Hotel neu laden und das fehlende der ersten drei Enden freischalten. Sammelt einfach nicht das letzte Buch ein.

Ihr habt das Original gespielt und findet das Remake gut oder schlecht? Wie auch immer, ihr habt sicher eine Theorie zu den Geheimnissen in Silent Hill 2. Nehmt an der Umfrage teil und sagt, welche richtig ist:

Welche Theorien zu Silent Hill 2 sind richtig?

