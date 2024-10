Silent Hill 2: Kettensäge freischalten und finden

Fans von Silent Hill 2 wissen, dass es in dem Spiel eine Kettensäge gibt, die sie freischalten können. Doch funktioniert es im Remake genauso wie im Original? Wir zeigen euch, wann ihr die Kettensäge bekommt und wo ihr sie findet.

Kettensäge freischalten

Zunächst einmal die Antwort auf die erste Frage: Ja, die Kettensäge schaltet ihr genauso frei, wie in der ursprünglichen Version von Silent Hill 2. Und nicht nur das, ihr findet sie an derselben Stelle im Spiel.

Um die Kettensäge freischalten zu können, müsst ihr Silent Hill 2 Remake auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchspielen. Dabei ist es nicht relevant, welche Entscheidungen ihr trefft und welches Ende ihr erreicht.

Dadurch schaltet ihr New Game Plus frei und könnt einen neuen Spieldurchgang starten, in dem ihr die Kettensäge benutzen dürft. Im ersten Spieldurchgang werdet ihr sie nicht finden.

Hier könnt ihr das neue Spiel+ starten und damit Zugang zur Kettensäge erhalten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kettensäge finden

Startet ihr den zweiten Spieldurchgang, müsst ihr wieder Einstellungen für die Schwierigkeitsgrade etc. vornehmen. Darunter könnt ihr auch den Spielmodus "Neues Spiel +" einstellen. Wählt die Option aus und beginnt das Spiel.

Lauft bis zum Friedhof und sprecht mit Angela. Dann lauft ihr weiter in Richtung Stadtmitte. Wenn ihr an den Farmen vorbeilauft, müsst ihr die rechte Seite des Weges beobachten. Dort seht ihr gestapelte Baumstämme.

Haltet Ausschau nach diesen Baumstämmen, in denen die Kettensäge steckt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Kettensäge steckt in einem der Baumstämme drin. Das seht ihr nicht nur, sondern könnt es auch hören. Erhöht zur Hilfe die Lautstärke des Spiels, damit ihr den Hinweis nicht überhört.



Sobald ihr euch der Kettensäge nähert, könnt ihr mit ihr interagieren. Auf diese Weise zieht ihr sie aus dem Holz heraus und könnt sie sofort als Waffe benutzen.

Wichtiger Hinweis: Nachdem ihr die Holzlatte eingesammelt habt, wird James sie automatisch ausrüsten. Um die Kettensäge nutzen zu können, müsst ihr erst wieder über das Gegenstandsmenü die Waffe wechseln.

