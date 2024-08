Resident Evil 2: Codes für alle Safes & Tresore im Remake

Im Resident Evil 2 Remake begegnet ihr gelegentlich verschlossenen Tresoren oder Kombinationsschlössern, die sich nur mit dem passenden Code öffnen lassen. Falls ihr die Hinweise zum Öffnen der Safes nicht finden könnt, haben wir hier alle Codes für euch zusammengefasst, damit ihr sämtliche Gegenstände einheimsen könnt.

In Resident Evil 2 gibt es zwei verschiedene Arten von Safes. Tresore mit mechanischen Zahlenschlössern sowie Kombinationsschlösser, die einen dreistelligen Code erfordern. Wenn ihr euch aufmerksam im Spiel umschaut, findet ihr Hinweise auf die entsprechenden Codes. Andernfalls schaut ihr in unsere Übersicht, in der wir euch alle Safe-Codes auflisten.

Alle Codes für Safes & Tresore (Liste)

Tresor im Wartezimmer (2F): Links 6, Rechts 2, Links 11

Links 6, Rechts 2, Links 11 Kombinationsschlösser im Büro auf der Westseite (1F): NED (Linkes Schloss) und MRG (Rechtes Schloss)

NED (Linkes Schloss) und MRG (Rechtes Schloss) Tresor im Büro auf der Westseite (1F): Links 9, Rechts 15, Links 7

Links 9, Rechts 15, Links 7 Kombinationsschloss im Duschraum (2F): CAP

CAP Kombinationsschloss im Gang (3F): DCM

DCM Kombinationsschloss in der Kanalisation: Links 2, Rechts 12, Links 8

Links 2, Rechts 12, Links 8 Tresor in der Kanalisation: Links 2, Rechts 12, Links 8

In Resident Evil 2 gibt es löblicherweise die Komfortfunktion, dass jeder Tresor und jedes Kombinationsschloss auf euer Karte markiert werden, sofern ihr sie einmal untersucht habt. Achtet dann einfach auf die Ausrufezeichen auf der Karte, die euch die entsprechenden Safes markieren. So könnt ihr sie später leicht wiederfinden.

Hinweise auf die Codes bekommt ihr auf verschiedene Arten und Weisen. Schaut euch in unmittelbarer Umgebung gut um, lest Dokumente sorgfältig oder haltet nach Kritzeleien Ausschau und ihr werdet die Hinweise entdecken. Habt ihr alle acht Safes im Spiel gefunden und geöffnet, schaltet ihr zusätzlich „Schlosser“ frei, eine der Trophäen und Erfolge von Resident Evil 2.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte und Codes aller Safes in chronologischer Reihenfolge. Zudem listen wir euch die Beute auf, die sich, je nachdem, ob ihr mit Leon oder Claire spielt, unterscheidet.

Tresor im Wartezimmer (2F) der Polizeistation

Diesen Tresor könnt ihr direkt nach Ankunft in der Eingangshalle der Polizeistation im oberen Stockwerk finden, wenn ihr dort das Wartezimmer betretet. Den Hinweis auf den Code gibt euch die Akte „Konfiszierungsbericht“, die ihr erst später im Beobachtungsraum (1F) findet. Darauf ist die Code-Kombination Links 6, Rechts 2, Links 11 verzeichnet.

Code für den Tresor im Wartezimmer: Links 6, Rechts 2, Links 11 (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Inhalt des Tresors:

2 Kombinationsschlösser im Büro auf der Westseite (1F) in der Polizeistation

Zwei Kombinationsschlösser hindern euch im Polizeibüro im Erdgeschoss, den Schrank zu öffnen. Die Akte darauf verrät euch aber, dass ihr die beiden dreistelligen Codes anhand der Initialen der Vornamen der Mitarbeiter herauskriegen könnt.

Schaut euch also die Namensschilder auf den Schreibtischen im Büro an und ihr kommt auf die Lösungen, die da lauten:

Linkes Schloss: N eil Carson → E lliot Edward → D avid Ford → Code-Wort: NED

eil Carson → lliot Edward → avid Ford → Code-Wort: Rechtes Schloss: M arvin Branagh → R ita Phillips → G eorge Scott → Code-Wort: MRG

Zwei Kombinationsschlösser im Büro auf der Westseite: Die Codes lauten NED und MRG (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Inhalt des Schranks:

Tresor im Büro auf der Westseite (1F) in der Polizeistation

Im Eckbüro des Büros auf der Westseite findet ihr einen weiteren Tresor. Den Code für das mechanische Zahlenschloss verrät euch eine Akte im S.T.A.R.S.-Büro auf 2F der Polizeistation. Er lautet: Links 9, Rechts 15, Links 7.

Code für den Tresor im Büro auf der Westseite: Links 9, Rechts 15, Links 7 (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sowohl mit Leon als auch mit Claire findet ihr in diesem Tresor eine Gürteltasche, die euer Inventar um zwei weitere Plätze erweitert.

Kombinationsschloss im Duschraum (2F) der Polizeistation

Ein Spind in den Umkleidekabinen des Duschraums (2F) ist mit einem Kombinationsschloss versperrt. Der Code dafür steht auf einem Whiteboard im Raum zwischen Besprechungszimmer und Aktenraum geschrieben (1F). Er lautet: CAP.

Code für den Spind im Duschraum (2F): CAP (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Inhalt des Spinds:

Leon: 3x Flintenmunition

3x Flintenmunition Claire: 2x Brandgranaten

Kombinationsschloss im Gang (3F) der Polizeistation

Einen weiteren Spind mit Kombinationsschloss findet ihr ein Stockwerk über dem Duschraum auf dem Gang (3F). Den Code dafür verrät euch einer der entwickelbaren Filme, die ihr im Spielverlauf finden könnt. Er lautet: DCM.

Code für den Spind im Gang (3F): DCM (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Inhalt des Spinds:

Leon: 5x MAG-Munition

5x MAG-Munition Claire: 100x MP-Munition

Kombinationsschloss im Steuerraum der Kanalisation (Oben)

Der letzte Spind mit Kombinationsschloss steht im Steuerraum der oberen Kanalisation. Den Hinweis auf den Code gibt euch ein Pamphlet zum „Raccoon City Jazz Festival“ im Arbeiter-Pausenraum (Oben). Hier sind die drei richtigen Buchstaben rot eingekringelt. Sie lauten: SZF.

Code für den Spind in der Kanalisation (Oben): SZF (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Inhalt des Spinds:

Leon: 6x MAG-Munition

6x MAG-Munition Claire: 100x MP-Munition

Tresor in der Kanalisation (Mitte)

Den letzten Tresor im Spiel findet ihr auf der mittleren Ebene der Kanalisation auf dem südlichen Gang im Aufbereitungsraum. Eine Notiz nahe der Seilbahn verrät euch, dass der Code an die Seite des Tresors gekritzelt ist und tatsächlich steht er auch dort. Er lautet: Links 2, Rechts 12, Links 8.

Code für den Tresor in der Kanalisation (Mitte): Links 2, Rechts 12, Links 8 (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Inhalt des Tresors:

Leon: Schrotflintenschaft für die W-870 (Schrotflinte).

Schrotflintenschaft für die W-870 (Schrotflinte). Claire: Verstärkter Rahmen für die SLS 60 (Pistole). Erlaubt das Benutzen von Hochleistungsmunition.

Nach Öffnen des achten und letzten Schlosses, bekommt ihr das Achievement „Schlosser“. Wie gesagt, könnt ihr alle Tresore und Kombinationsschlösser auch einfach so öffnen, ohne die Hinweise entdeckt zu haben. Die Codes ändern sich nicht und bleiben immer gleich.

