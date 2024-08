Von GTA bis CoD: Diese 7 Spiele sind verhasst und trotzdem mega-erfolgreich

© Bildquelle: SEGA 5 / 8

Der Sci-Fi-Shooter war eine der größten Videospiel-Enttäuschungen 2013, was sich mit einem Metascore von 45 und einem User-Score von erbärmlichen 3,6 niederschlug. Das Spiel war in jeder Hinsicht nicht auf der Höhe der Zeit, mit unzähligen Bugs, schwacher Grafik, nicht-existenter Gegner-AI und mittelmäßigem Gameplay. Trotzdem konnte das Spiel in den ersten drei Monaten 1,3 Millionen Exemplare in den USA und in Europa allein verkaufen und schaffte es somit auf die Liste der meistverkauften SEGA-Spiele des Jahres. (Quelle: Metacritic)