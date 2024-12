Indiana Jones und der Große Kreis: Alle Codes für Safes, Kisten & Tresore

Auf seiner Abenteuer in Indiana Jones und der Große Kreis kommt Indy immer wieder an verschlossenen Safes, Tresoren, Kisten und Türen vorbei, die bestimmte Codes erfordern. An dieser Stelle findet ihr die Liste aller Kombinationen, damit euch nichts verschlossen bleibt.

Codes für alle Safes und Türen

Besonders die großen Areale im Vatikan, Gizeh und Sukhothai stecken voller Safes, die ihr nur mit bestimmten Codes öffnen könnt. Der folgenden Liste könnt ihr alle Kombinationen für Kisten, Tresore und Türen entnehmen. Wir ergänzen die Tabelle nach und nach mit weiteren Codes.

Ort Safe/Tür Code Vatikan Truhe im Belvedere-Hof 5238 Vatikan "Geheimnis der Geheimnisse"-Tresor 4471 Vatikan "Ein wichtiges Datum"- Kiste 6380 Vatikan "Anzeichen für Ärger"-Safe 1891 Vatikan "Vater und Sohn"-Tresor 5873 Vatikan Truhe im Keller des Postamtes 1136 Vatikan Safe im Museum 7171 Gizeh "Wolkenatlas"-Kiste 0609 Gizeh Kiste auf Laster im Fahrzeugdepot 0805 Gizeh Tresor im Gebäude mit Voss' Büro 40926 Gizeh "Strahlende Zukunft"-Truhe 0926 Himalaya Tür-Code 3666 Sukhothai Tresor mit Voss' Goldvorrat 5484 Sukhothai "Weg des Tigers"-Tresor 2480

In der Nähe der Safes findet ihr oft Hinweise auf die Kombinationen. (© Screenshot GIGA)

Die Kisten und Tresore sind meistens Teil von bestimmten Geheimnissen, Entdeckungen oder Feldforschungen, die ihr als optionale Aktivitäten abschließen könnt, um die Spielzeit zu verlängern. Als Belohnung erhaltet ihr vor allem neue Trainingsbücher oder andere Items wie Geld und Medizinfläschchen.

Neben den Safes könnt ihr in der Spielwelt übrigens auch kleine verschlossene Schatullen mit Vorhängeschlössern finden. Für diese benötigt ihr aber keinen Code. Stattdessen könnt ihr mit einer Nahkampfwaffe auf die Schlösser der Schatullen schlagen, um sie zu öffnen. In den Kästchen findet ihr meistens Geld, um euren Kontostand aufzubessern.

