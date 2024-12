Indiana Jones und der Große Kreis: Anzeichen für Ärger (Lösung)

Für das Geheimnis "Anzeichen für Ärger" in Indiana Jones und der Große Kreis sollt ihr Informationen beschaffen und müsst dafür einen bestimmten Tresor bei der Ausgrabungsstätte finden. Die komplette Lösung bekommt ihr hier.

"Anzeichen für Ärger" starten

Dieses Geheimnis könnt ihr erst starten, nachdem ihr die Feldforschung "Eine Nonne in Schwierigkeiten" abgeschlossen habt. In der Sixtinischen Kapelle findet ihr dann auf dem Altar eine Bibel mit der rätselhaften Notiz "Ginas Bitte".

Am Ende der Sixtinischen Kapelle findet ihr eine neue Notiz auf dem Altar. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Notiz startet das Geheimnis und ihr sollt zunächst Informationen beschaffen. Dafür müsst ihr euch zur Ausgrabungsstätte begeben und den Safe im Büro des Vorarbeiters öffnen. Das folgende Video zeigt euch die komplette Lösung für das Geheimnis:

Indiana Jones und der Große Kreis: Lösung für "Anzeichen für Ärger" Abonniere uns

auf YouTube

Informationen beschaffen

Die Ausgrabungsstätte habt ihr bereits zuvor im Spielverlauf besucht, es handelt sich um den rot gefärbten Bereich südöstlich auf der Karte. Schaltet ihr das Geheimnis im Tagebuch aktiv, führen euch die Missionsmarkierungen genau dorthin.

Der Zielbereich wimmelt nur so von Wachen, an denen ihr euch vorbeischleichen solltet. Euer Ziel ist das Gebäude des Vorarbeiters, in dem sich der gesuchte Safe befindet.

Euer Ziel ist dieses Gebäude bei der Ausgrabungsstätte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Haus findet ihr einen kleinen schwarzen Tresor, für den ihr den Code benötigt. Dieser steht unten auf Ginas Notiz, er lautet: 1-8-9-1. Im Safe findet ihr 80 Münzen sowie die Notiz der Kontaktperson.

Gina Informationen überbringen

Um das Geheimnis abzuschließen, müsst ihr die Notiz nun wieder zur sixtinischen Kapelle bringen. Ihr müsst die Notiz zwischen die Seiten der Bibel legen, also genau dorthin, wo ihr Ginas Notiz ursprünglich gefunden habt.

