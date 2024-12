Indiana Jones und der Große Kreis: Zahnrad-Rätsel der Khmer (Lösungen)

Für die Entdeckung "Zahnrad-Rätsel der Khmer" in Indiana Jones und der Große Kreis müsst ihr Zahnräder finden und mit ihnen knifflige Rätsel an verschiedenen Stellen in Sukhothai lösen. Die Fundorte und Lösungen aller Rätsel zeigen wir euch an dieser Stelle.

Alle Zahnräder finden & Rätsel lösen

In Sukhothai gibt es insgesamt sieben Zahnrad-Rätsel zu entdecken. Eines müsst ihr automatisch während der Hauptmission absolvieren und die restlichen sechs sind optional für die Entdeckung "Zahnrad-Rätsel der Khmer" zu lösen. Bei jedem Rätsel müsst ihr in einer kleinen unterirdischen Ruine große und kleine Zahnräder platzieren, damit ein Mechanismus wiederhergestellt wird, der ein Tor in der jeweiligen Ruine öffnet. Dahinter bekommt ihr dann immer eines der uralten Relikte als Belohnung.

Zusätzlich müsst ihr insgesamt zehn kleine Zahnräder sammeln, um die immer schwieriger werdenden Rätsel lösen zu können, denn manche Rätsel benötigen eine bestimmte Anzahl an Zahnrädern. Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller Zahnrad-Rätsel markiert. Wir haben dabei eine logische Reihenfolge gewählt, von leicht bis schwierig, damit ihr nicht mehrere Orte mehrmals besuchen müsst, um die nötige Anzahl von Zahnrädern zu bekommen.

Fundorte aller sieben Zahnrad-Rätsel in Sukhothai. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

1. Verborgene Pyramide

Zahnräder-Fundorte: 3

3 Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 3

Dieses Rätsel müsst ihr während der Hauptmission in Sukhothai lösen. Dafür müsst ihr erst drei Zahnräder im Bereich finden und dann jeweils auf der linken und rechten Seite in die Slots einsetzen.

Lösung für das Zahnrad-Rätsel bei der Verborgenen Pyramide. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wichtiger Hinweis zu einem Bug: Vergesst nicht, nach der Rätsellösung die drei Zahnräder wieder einzusammeln! Macht ihr das nicht, könnt ihr die Zahnräder aufgrund eines Bugs nach der Story nicht mehr einsammeln! Es ist dann nicht möglich, diese Entdeckung abzuschließen. Es gibt noch keinen Bugfix, ihr müsstet dann ein neues Spiel starten und wieder bis zu diesem Punkt in der Story spielen, um die Zahnräder zu bekommen.

2. Wasserfallruinen

Zahnräder-Fundorte: 2

2 Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 4

Lösung für das Zahnrad-Rätsel der Wasserfallruinen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

3. Wat Mahathat

Zahnräder-Fundorte: 2

2 Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 5

Lösung für das Zahnrad-Rätsel der Wat Mahathat. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

4. Versteckte Plattform

Zahnräder-Fundorte: 1

1 Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 7

Lösung für das Zahnrad-Rätsel bei der versteckten Plattform. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

5. Dorf

Zahnräder-Fundorte: 1

1 Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 8

Lösung für das Zahnrad-Rätsel beim Dorf. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

6. Wat Si Sawai

Zahnräder-Fundorte: 1

1 Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 6

Lösung für das Zahnrad-Rätsel in Wat Si Sawai. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

7. Flussufer

Zahnräder-Fundorte: -

- Für Rätsellösung benötigte Zahnräder: 10

Lösung für das Zahnrad-Rätsel beim Flussufer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

