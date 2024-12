Nur für kurze Zeit: Epic Games verschenkt PC-Meisterwerk, das euch packt und nicht mehr loslässt

Die weihnachtliche Gratis-Aktion von Epic geht in die nächste Runde. Ab sofort könnt ihr euch ein echtes PC-Meisterwerk mit einfachem, aber unglaublich befriedigendem Gameplay schnappen. Ihr müsst nur schnell sein, denn ihr habt nur 24 Stunden Zeit.

Neues Gratis-Game im Epic Game Store

Ab sofort könnt ihr euch Vampire Survivors im Epic Games Store schnappen, ohne dafür nur einen einzigen Cent zahlen zu müssen. Das Horror-Rogue-lite kostet für gewöhnlich 4,49 Euro. Wenn ihr es jetzt bis zum 20. Dezember um 17 Uhr eurem Konto hinzufügt, könnt ihr es zocken, wann immer ihr wollt (im Epic Games Store ansehen).

Ja, ihr habt richtig gelesen. Ihr habt tatsächlich nur bis zum 20. Dezember um 17 Uhr Zeit. Vampire Survivors ist Teil einer großen Gratis-Aktion im Epic Games Store, bei der jeden Tag ein neues Spiel verschenkt wird. Mehr zur Aktion erfahrt ihr im Video oben.

Was ist Vampire Survivors?

In Vampire Survivors steuert ihr einen Helden aus der Vogelperspektive, der es mit unzähligen Monstern aufnehmen muss, die von überall her auf ihn zuströmen. Doch keine Sorge, eure Waffen feuern automatisch auf alles, was in Reichweite ist und Gegner lassen auch noch Beute fallen, dank der ihr mächtiger und mächtiger werdet.

Vampire Survivors sieht auf den ersten Blick sehr simpel aus (vor allem die Grafik). Das sollte euch jedoch nicht abschrecken, denn das Gameplay des Spiels ist spitze. Es ist unglaublich befriedigend, immer stärker zu werden und Horden von Monstern niederzumachen, die euch gar nicht mehr berühren können, so viele Projektile schwirren da um euch herum.

Dank der einfachen Steuerung ist Vampire Survivors das perfekte Spiel für zwischendurch. Mein Tipp: Scheut euch nicht davor, das Wiki zu nutzen, um die besonders mächtigen Waffenkombinationen zu entdecken.

Ihr seid immer noch nicht überzeugt? Das Spiel wird von 98 Prozent der mehr als 230.000 Steam-Reviews positiv bewertet (Quelle: Steam). PC-Spieler sollten also wirklich nicht zögern.