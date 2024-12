Statt 27,45 Euro jetzt gratis: Epic Games verschenkt für kurze Zeit düsteres Fantasy-Abenteuer

PC-Spieler können sich wieder ein kostenloses Spiel im Epic Games Store schnappen. Wenn ihr dunkle Keller mit bösartigen Monstern mögt, werdet ihr in Dark and Darker viel Spaß haben. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn Epic lässt euch nicht viel Zeit.

Fantasy-Dungeon-Crawler schnell bei Epic sichern

Wenn ihr jetzt im Epic Games Store vorbeischaut, könnt ihr euch einen Legendär-Account für Dark and Darker komplett kostenlos sichern. Ihr habt aber nicht viel Zeit. Das Angebot endet bereits am 24. Dezember um 17 Uhr (im Epic Games Store ansehen)

In Dark and Darker werdet ihr alleine oder mit bis zu zwei Verbündeten in einen düsteren Dungeon geschickt, um möglichst viel Loot abzugreifen. Dabei müsst ihr euch allerdings nicht nur vor Skeletten in Acht nehmen. Auch andere Spieler durchstreifen den Dungeon und nehmen womöglich lieber eure Beute, bevor sie durch einen der begrenzten Ausgänge verschwinden. Dark and Darker ist also ein PvPvE-Extraction-Game.

Dark and Darker ist normalerweise kostenlos. Free-to-Play-Spieler erhalten allerdings nur eine eingeschränkte Version des Fantasy-Abenteuers. Mit dem Legendär-Upgrade, das normalerweise 27,45 Euro kostet, bekommt ihr Zugriff auf härtere Dungeons mit besserer Beute, den Handelsplatz und mehr Charakterplätze. Zusätzlich bekommt ihr auch mehr Erfahrung, wenn ihr aus einem Dungeon entkommt. Dank der Gratis-Action könnt ihr euch das Geld jetzt sparen und direkt mit allen Privilegien starten.

Viele positive Steam-Bewertungen für Dark and Darker

Dark and Darker befindet sich aktuell noch im Early Access und bekommt daher noch regelmäßig Updates. Die Bewertungen auf Steam fallen darüber hinaus auch ziemlich positiv aus. Insgesamt empfehlen 71 Prozent der Reviews das Spiel weiter, wobei kritische Stimmen vor allem mit den Multiplayer-Aspekten Probleme haben (auf Steam ansehen). Fantasy-Fans sollten die Chance trotzdem nutzen und das Spiel ihrer Epic-Bibliothek hinzufügen. Es kostet ja nichts.

