Enttäuschte Fans von Diablo 4 und Path of Exile 2 machen Steam-RPG zum Topseller

Ein Action-Rollenspiel kämpft sich auf den dritten Platz der Steam-Topseller. Ein Blick in die Reviews verrät, dass Last Epoch gerade triumphiert, weil Diablo 4 und Path of Exile 2 scheitern.

Last Epoch wird auf Steam zum Topseller

Last Epoch ist im Februar 2024 erschienen und steht jetzt auf dem dritten Platz der Steam-Topseller. Das Action-Rollenspiel schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Diablo 4 und Path of Exile 2. Ihr bekämpft also feindliche Horden und erleichtert die Monster um ihr Loot.

Ein Grund für den neuen Erfolg von Last Epoch ist der Start der neuen Season, der für den 17. April (also heute Abend) geplant ist. Schon jetzt verfügbar sind allerdings neue Supporter Packs, die zwischen 10 Euro und 60 Euro kosten.

Bei den Steam-Topsellern kommt es auf den Gesamtumsatz an und die RPG-Fans schlagen wohl ordentlich zu. Das Woven Legend Supporter Pack steht sogar selbst auf dem fünften Platz der Topseller-Liste (zu den Steam-Topsellern).

Das sagen Steam-Spieler zu Last Epoch

Insgesamt bewerten 77 Prozent der 91.000 Steam-Reviews Last Epoch positiv. Bei den kürzlich abgegebenen Wertungen sieht es allerdings deutlich besser aus. Hier heben 90 Prozent der Spieler einen Daumen hoch.

Ein Blick in die in den letzten 30 Tagen verfassten Reviews verrät, dass viele Spieler Last Epoch spielen, weil sie von der Konkurrenz enttäuscht sind – vor allem von Diablo 4 und Path of Exile 2 werden immer wieder erwähnt.





Review von Bmo auf Willkommen an die Flüchtlinge aus Path of Exile 2. Es ist nicht ganz so ein fetziges Spiel, was die Geschwindigkeit angeht, aber man macht Schaden und hat sinnvolle Auswahlmöglichkeiten zwischen den Fertigkeiten.Review von Bmo auf Steam





Review von Dual auf Last Epoch ist genau in der Mitte zwischen dem einfachen Zugang von Diablo 4 und der Komplexität von Path of Exile und ist ein großartiges Spiel, um Monster zu metzeln.Review von Dual auf Steam





Ausschnitt aus der Review von jocoshow0114 auf Wenn du mehr vom Diablo-Franchise erwartest und eine Migräne davon bekommst, die mit Heroin versetzten Kokain-Rätsel-Talentbäume von Path of Exile zu entschlüsseln, dann ist Epoch genau das, was du brauchst.Ausschnitt aus der Review von jocoshow0114 auf Steam

Gerade Path of Exile 2 hat mit seinem letzten Update viele Fans gegen sich aufgebracht. Von den kürzlich verfassten Reviews fallen nur 39 Prozent positiv aus (auf Steam ansehen). Last Epoch kann die enttäuschten Fans jetzt hinter sich versammeln.

Schaut euch hier den Trailer für Season 2 von Last Epoch an:

Last Epoch Season 2: Tombs of the Erased

