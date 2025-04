Xbox-Support verrät Release-Termin für Oblivion-Remaster, doch es gibt Gründe, warum ihr ihm nicht glauben solltet

Das Remaster zu The Elder Scrolls 4: Oblivion ist beschlossene Sache. Auch der Release-Termin könnte feststehen. Die Antwort des Xbox-Kundensupports ist allerdings verdächtig.

Update vom 17. April: Der Account des Xbox-Supports auf X/ Twitter kündigt das Oblivion-Remaster für den 21. April an. Finden die Spekulationen um das RPG-Comeback damit ein Ende? Leider nicht.

Die Antwort des Xbox-Supports stammt vom X-Nutzer Ser_Raven18. Screenshots des Chat-Verlaufs lassen allerdings darauf schließen, dass es sich hier um einen KI-Chatbot und nicht um einen echten Menschen handelt. Die KI könnte sich also auch einfach an den zahlreichen Leaks und Spekulationen im Internet bedient haben und so eine Antwort erfunden haben (Quelle: X/ Twitter).

Inzwischen hat Ser_Raven18 eine weitere Antwort bekommen. Der Support schreibt diesmal nur, dass es noch keine offizielle Ankündigung zum Oblivion-Remaster gibt. Rollenspiel-Fans müssen also weiter warten – womöglich aber nicht mehr lange.