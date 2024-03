Dragon's Dogma 2: „Das Urteil des Erzmagiers“ – Grimoires finden

In Dragon's Dogma 2 führt euch die Story zum Kontrollpunkt Ruhestadt. Dort werdet ihr ein Haus finden, in dem ihr vielleicht nicht sofort willkommen seid. Hier könnt ihr die Quest „Das Urteil des Erzmagiers“ auslösen und müsst fünf Grimoires besorgen. Wir zeigen euch, wie euch das gelingt.

Myrddins Haus betreten

Im Süden des Kontrollpunkts Ruhestadt befindet sich das Haus von Myrddin. Wenn ihr euch diesem Haus nähert, kann es sein, dass er euch fortschickt und zwar mit den Worten

„Jemandem ohne Anstand bringe ich keine Gastfreundschaft entgegen.“

Wir haben die Worte so gedeutet, dass wir uns anständig kleiden und dann wiederkommen sollen. Während der Hauptquest „Der Thronräuber“ erhaltet ihr vornehme Kleidung und in unseren Tipps zu Dragon's Dogma 2 empfehlen wir euch, sie im Anschluss nicht zu verkaufen, weil ihr sie erneut benötigen werdet. Genau jetzt!

Nachdem ihr euch umgezogen habt, könnt ihr erneut versuchen, Myrddins Haus zu betreten. Klappt es nicht sofort, dann verlasst das Grundstück und versucht es erneut. Myrddin wird euch hineinbitten.

Myrddin 5 Grimoires bringen

Um Myrddin zu beweisen, dass ihr wirklich entschlossen seid, von ihm mehr über seine Magie zu lernen, müsst ihr ihm fünf Grimoires besorgen. Folgende Bücher sind gemeint:

„Es werde Licht“ „Fulminanter Schild“ „Totenglocke der Nation“ „Heulender Schneesturm“ „Erhabene Erde“

Die Fundorte dieser Zauberbücher sind unterschiedlich und gar nicht so offensichtlich. Wir haben für euch nachfolgend alle Fundorte in Bildern festgehalten.

„Es werde Licht“

Dieses Grimoire bietet die leichteste Herausforderung. Begebt euch in das obere Stockwerk im Myrddins Haus und schaut euch auf seinem Schreibtisch um. Hier findet ihr gleich mehrere Bücher.

Das Grimoire „Es werde Licht“ findet ihr im ersten Stock von Myrddins Haus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Fulminanter Schild“

Für dieses Zauberbuch benötigt ihr lediglich etwas Gold. Begebt euch nach Melve und sprecht den Händler am Eingang an. Er verkauft euch „Fulminanter Schild“ für 5.000G.

„Fulminanter Schild“ erhaltet ihr bei diesem Händler am Eingang zu Melve. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

„Totenglocke der Nation“ & „Heulender Schneesturm“

Auf den Fundort dieser beiden Grimoires selbstständig zu stoßen ist wirklich nicht einfach. Hier solltet ihr auch gut auf Kämpfe vorbereitet sein. Nehmt ein paar Tränke gegen Schlaf- und Giftzauber mit und ein Lager kurz vor Fundort solltet ihr auch aufstellen, falls eure maximale Gesundheit niedrig ist.

Begebt euch von Melve in den Norden der Karte, wo ihr die Höhle mit dem Namen „Ultramarinblauer Wasserfall“ finden werdet. In dieser Höhle findet ihr die Zauberbücher „Totenglocke der Nation“ und „Heulender Schneesturm“ in einer Kiste. Sobald ihr die Kiste öffnet, spawnt ein starker Gegner. Und das, obwohl ihr schon vorher mit einem Boss-Gegner zu tun hattet.

Den genauen Fundort der Höhle und darin der Kiste mit „Totenglocke der Nation“ und „Heulender Schneesturm“ seht ihr auf den folgenden Bildern. Bereitet euch gut vor und ihr werdet diese Grimoires für „Das Urteil des Erzmagiers“ bekommen.

An dieser Stelle findet ihr die Höhle „Ultramarinblauer Wasserfall“. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der Karte ist der Übergang zur Ebene 2 der Wasserfallhöhle markiert. Geht dort hoch und haltet Ausschau nach einem großen Raum mit dieser Kiste. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

„Erhabene Erde“

Um dieses Buch zu bekommen, müsst ihr zuvor die Missionen “Die Tiefen der Geschichte“ und “Der eingesperrte Magistrat“ abschließen. Der Magistrat Waldhar wird dadurch im Bücheratelier einziehen und hier „Erhabene Erde“ finden. Begebt euch also wieder ins Armenviertel, sprecht im Atelier mit dem Magistrat und schon habt ihr „Erhabene Erde“ im Inventar.

„Das Urteil des Erzmagiers“ abschließen und Belohnung erhalten

Mit allen fünf Grimoires begebt ihr euch wieder zum Kontrollpunkt Ruhestadt und geht zu Myrddins Haus. Sprecht ihn an und übergebt ihm die Grimoires. Folgende Belohnungen erhaltet ihr für den Abschluss der Quest:

2.100 EP

11.000 G

Ares Mprpho-Robe (Magiergewand)

Sprecht Myrddin unbedingt im Anschluss nochmal an, damit er euch in seine Magie einweiht. Er wird euch „Chronik des Myrddin“ überreichen. Wodurch ihr die Erzmagier-Meisterlehre „Mahlstrom“ erlernen könnt. Wie ihr alle Laufbahnen freischalten und wechseln könnt, erklären wir euch in dem verlinkten Artikel.