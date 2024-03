Dragon's Dogma 2: „Der Thronräuber“ und Maskenball gelöst

Sobald ihr in Dragon's Dogma 2 die Hauptstadt Vernworth erreicht habt, könnt ihr euch von Hauptmann Brant Hauptmissionen geben lassen. Eine davon lautet „Der Thronräuber“ und schickt euch auf einen Maskenball. Wir helfen euch dabei, die vornehme Kleidung kostenlos zu bekommen und den Maskenball zu betreten.

Start und Belohnung für Abschluss von „Der Thronräuber“

Nachdem ihr in Vernworth angekommen seid und den Raum, in den euch Brant gebracht hat, verlassen habt, startet zunächst die Mission „Der Sitz des Souveräns“. Schließt diese ab und ihr könnt abends im Gasthaus „Sternenfall“ mit Brant sprechen. Er überreicht euch einige Missionen, darunter auch „Der Thronräuber“. Schließt ihr diese Hauptquest ab, werdet ihr mit

900 EP,

6.500 G

und einem Lazarusstein-Splitter belohnt.

Wir empfehlen euch, alle Aufträge anzunehmen. Hierbei handelt es sich um keine zeitlimitierten Missionen, sodass ihr nichts verpasst.

Festliches Gewand und Maske bekommen

Festliches Gewand kaufen

Hauptmann Brant erzählt euch von einem Maskenball, den ihr infiltrieren sollt, um zu sehen, was der falsche Souverän treibt. Dafür benötigt ihr festliche Kleidung und eine Maske. Die Maske erhaltet ihr von Brant. Die Kleidung könnt ihr zwar für viel Gold beim Händler auf dem Hauptplatz in Vernworth kaufen (siehe Bild), aber wir erklären euch, wo ihr das festliche Gewand finden könnt.

Würdet ihr die vornehme Kleidung kaufen, dann müsstet ihr 305.000 G bezahlen. Das Gold hat kein Spieler zu Beginn von Dragon's Dogma 2. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Festliches Gewand im Schloss finden

Es gibt verschiedene Fundorte für die vornehme Kleidung. Schließt ihr zuvor die Hauptmission „Disas Plan“ ab, die ihr ebenfalls von Brant bekommt, dann könnt ihr die festliche Kleidung finden. Sie ist in einer Kiste im Schloss untergebracht, an die ihr ganz einfach in eurer Soldatenrüstung herankommt. Die Soldatenrüstung findet ihr für die Quest „Disas Plan“ gleich am Anfang. Die folgenden Bilder zeigen euch, in welchem Raum im Schloss ihr während der Disa-Quest nach dem festlichen Gewand suchen müsst.

Lauft durch diese Tür gegenüber dem Thronsaal und nehmt die Treppe hoch zu den Gästegemächern. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den Raum mit der Truhe findet ihr im oberen Stockwerk des Schlosses. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Festliches Gewand im Adelsviertel finden

Begebt euch zum Adelsviertel und sucht dort das Haus des Rechnungsprüfers auf. Lauft ihr die Treppe hoch und durchsucht alle Räume, werdet ihr die vornehme Kleidung finden. Die Hose ist in einem Raum und das Oberteil in einem weiteren. Das Bild zeigt euch, in welchem Haus ihr suchen müsst:

Hier findet ihr das Haus des Rechnungsprüfers. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Maskenball betreten und Souverän finden

Nachdem ihr die festliche Kleidung angezogen habt, begebt euch zum markierten Haus auf der Karte. Eure nächste Aufgabe ist es, euch dem Souverän auf dem Maskenball zu nähern. Nachdem ihr das Haus betreten habt, zeigt euch eine kurze Videosequenz, wohin der Souverän gegangen ist – folgt ihm.

Lauft aus dem Tanzsaal (nicht aus dem Gebäude!) und um ihn herum. Ganz hinten findet ihr zwei Türen und zwischen ihnen eine Geheimtür in der Wand, die ihr erkennt, wenn ihr euch dieser nähert. Das folgende Bild zeigt euch, wo sich die geheime Tür auf dem Maskenball befindet.

Nähert euch dem Souverän auf dem Maskenball, indem ihr ihm durch diese Geheimtür folgt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr das Haus durch die geheime Tür verlassen, dann folgt dem Weg zur Questmarkierung. Ihr gelangt in das Freudenhaus, wo eine Videosequenz abgespielt wird. Ihr lernt Wilhelmina kennen und müsst anschließend zu Brant, um ihm das Geschehene zu berichten. Nach diesem Gespräch ist die Mission „Der Thronräuber“ abgeschlossen.

Wie in unseren Tipps zu Dragon's Dogma 2 vorgeschlagen, empfehlen wir euch, die vornehme Kleidung nach Abschluss von „Der Thronräuber“ nicht zu verkaufen. Ihr werdet sie später noch brauchen.

