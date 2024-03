Dragon’s Dogma 2: Mystische Klinge freischalten

Die Mystische Klinge gehört zu den neuen Laufbahnen in Dragon’s Dogma 2 und vereint magische Angriffe mit Speerattacken zu einer mächtigen Klasse. An dieser Stelle verraten wir, wie ihr die Mystische Klinge freischalten könnt und deren beste Fähigkeiten.

Mystische Klinge erhalten

Schon relativ früh könnt ihr in Dragon's Dogma 2 die Mystische Klinge freischalten. Dazu geht ihr wie folgt vor:

Folgt der Hauptquest, bis ihr über den Außenposten der Grenzwache und Melve schließlich in der Hauptstadt Vernworth ankommt. Absolviert nun zunächst einige Hauptquests für Haupmann Brant (bis einschließlich „Der Sitz des Souveräns“). Interagiert dann mit der Karrenstation im Norden (Ochsen-Symbol auf der Karte), um den Ochsenkarren zu rufen. Sprecht dann mit dem Karrenbesitzer Donovan, der euch den Auftrag „Zugestellt per Ochsenkarren“ gibt. Bei dieser Quest sollt ihr einen Brief zu Lennart nach Melve bringen. Nutzt den Ochsenkarren, um nach Melve zu reisen. Setzt euch auf den Wagen und drückt dsie Dreieck/Y-Taste, um die Zeit zu überspringen. Eventuell werdet ihr unterwegs angegriffen und müsst Angreifer abwehren, bevor ihr weiterfahren könnt. Im schlimmsten Fall wird dabei der Karren zerstört, so dass ihr den Rest des Weges selbst laufen müsst. In Melve angekommen, werdet ihr Zeuge eines weiteren Drachenangriffs. Bekämpft den Drachen, bis er davonfliegt. Anschließend spricht euch Ulrika an, um euch zu danken. Nach Ulrika wird euch ein weiterer NPC namens Sigurd ansprechen, er trägt einen Speer auf dem Rücken. Fragt Sigurd nach seinem Kampfstil, dann wird er euch die Laufbahn „Mystische Klinge“ lehren und ihr könnt sie fortan benutzen.

Hinweis: Solltet ihr den zweiten Drachenangriff in Melve nicht erlebt haben oder Sigurd aus irgendeinem Grund nicht in Melve antreffen, könnt ihr ihn später im Dorf Harve finden. Er befindet sich in der Hütte an der Küste ganz im Osten. Sprecht ihn an, um die Mystische Klinge freizuschalten.

Verlasst Vernworth Richtung Westen und folgt dem Weg zum Dorf Harve, wo ihr Sigurd in der östlichen Hütte antreffen könnt (Bildquelle: Capcom/GIGA)

Fähigkeiten der Mystischen Klinge

Die mystische Klinge ist eine sehr offensive Klasse. Dank eurem Speer habt ihr eine hohe Reichweite und vor allem gegen große Monster macht sich das gut. Mit dem Drachenstich könnt ihr etwa eine schnelle Stoßattacke nach vorne ausführen und zudem könnt ihr euch mit dieser Fähigkeit über Abgründe befördern, um sonst schwer zugängliche Bereiche zu erkunden.

Mit euren magischen Skills könnt ihr darüber hinaus Feinde stunnen, einen Schutzschild beschwören oder sogar Projektile verschießen. Für uns sind die besten Attacken der mystischen Klinge die folgenden:

Drachenstoß bzw. Drachenstich: Lässt euch weit nach vorne oder bei Luftzielen nach oben springen, um per kraftvollem Stoß Schaden zuzufügen.

Lässt euch weit nach vorne oder bei Luftzielen nach oben springen, um per kraftvollem Stoß Schaden zuzufügen. Spiegelschild bzw. Spiegelgewand: Erzeugt eine Barriere um euch und Verbündete in der Nähe, die jeglichen Schaden absorbiert.

Erzeugt eine Barriere um euch und Verbündete in der Nähe, die jeglichen Schaden absorbiert. Himmelsdrachen-Mahl bzw. Himmelsdrachen-Reißzahn: Springt senkrecht nach oben und führt einen Senkrecht-Angriff aus.

Springt senkrecht nach oben und führt einen Senkrecht-Angriff aus. Magische Speerballiste bzw. Magisches Speergeschoss: Ladet ein magisches Speergeschoss auf. Je länger ihr ladet, desto größer der Schaden.

