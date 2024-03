Dragon's Dogma 2: „Des Rudels Beute“ lösen und Rodge finden

Für die Quest „Des Rudels Beute“ in Dragon's Dogma 2 müsst ihr den Enkel des Drogisten Morris finden, der von einem Rudel Wölfe verschleppt wurde. An dieser Stelle zeigen wir euch genau, wo ihr Rodge finden könnt.

„Des Rudels Beute“ starten

Diese Mission könnt ihr in Kontrollpunkt Ruhestadt beginnen. Begebt euch dafür zur westlichen Karrenstation in Vernworth und setzt euch auf den Ochsenkarren, der euch zu diesem Dorf an der Grenze zu Battahl bringt. Nähert euch im Dorfzentrum dem Laden „Morris‘ Offizin“, wo eine Zwischensequenz startet, in der Morris euch anspricht.

Morris‘ Enkel Rodge ist verschwunden und ihr sollt ihn suchen. Als erstes sollt ihr die Leute im markierten Suchbereich weiter nördlich befragen, ob sie etwas wissen. Dabei müsst ihr mit folgenden NPCs sprechen:

Jacint verrät euch, dass Rodge ein Blumenbeet am Rande der Stadt pflegt.

verrät euch, dass Rodge ein Blumenbeet am Rande der Stadt pflegt. Alsa sagt euch, dass nachts in der Gegend leuchtende Blumen blühen.

sagt euch, dass nachts in der Gegend leuchtende Blumen blühen. Timothy gibt euch den besten Tipp und meint, dass Rodge beim Kenotaph (Eine Grabanlage) im Osten der Stadt war, als er von den Wölfen angegriffen wurde.

Nach diesem ersten Questschritt wird euch eine Missionsmarkierung östlich von Ruhestadt angezeigt. Mehr Hinweise bekommt ihr hier nicht.

Rodge finden

Die Missionsmarkierung führt euch nur zum Kenotaph im Osten, von wo aus Rodge verschleppt worden sein soll, ihn selbst findet ihr hier aber nicht. Wenn ihr hier nachts ankommt, spawnt stattdessen ein böser Geist, also Vorsicht vor diesem Boss.

Trotzdem ist es eine gute Idee, nachts nach Rodge zu suchen, denn dann seht ihr die blau leuchtenden Blüten der Mondenglühen-Gewächse sehr gut. Genau diesen müsst ihr immer weiter folgen, dann werdet ihr Rodge schlussendlich finden. Rodge befindet sich in der Faulhöhle ganz weit im Osten. Folgt dem Weg, wie ihr ihn unterhalb auf der Karte eingezeichnet seht.

Folgt diesem Weg bis zur Faulhöhlem wo Rodge gefangen gehalten wird (Bildquelle: Capcom/GIGA)

In der Höhle wird Rodge von einigen Wölfen bedroht. Tötet diese und eskortiert Rodge anschließend zurück nach Ruhestadt zu Morris, um die Quest abzuschließen.

Belohnungen

Als Belohnung erhaltet ihr 4.000 EP, 11.000 G, 2x Wunderroborans sowie dauerhaft 5 % Rabatt auf Morris’ Waren. Noch mehr Lösungen zu Nebenquests und Aufträgen in Dragon's Dogma 2 findet ihr übrigens in unserem verlinkten Guide.

